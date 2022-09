Pays de la Loire : Christelle Morançais annonce avoir quitté les Républicains depuis la présidentielle

Christelle Morançais a quitté le parti "Les Républicains" au lendemain du premier tour de la Présidentielle en avril dernier. La présidente du conseil régional révèle cette information ce vendredi dans un entretien accordé à notre confrère "Ouest France". "Je n’ai pas compris que mon parti puisse mettre sur un pied d’égalité Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je suis partie sans animosité, sans rancœur, et je conserve de très bons amis chez Les Républicains." explique celle qui avait, au printemps dernier, prôné un rapprochement de la droite avec la majorité macroniste.

"Je n’ai pas compris que mon parti puisse mettre sur un pied d’égalité Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

"Je suis et je reste une femme de droite, libérale, européenne, moderne. Je suis libre et je me consacre entièrement à la Région des Pays de la Loire" précise-t-elle encore, alors que son nom avait circulé avant l'été comme "ministrable".

Christelle Morançais, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur France Bleu, évoque encore "une décision personnelle, en conformité avec (ses) convictions".