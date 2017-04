Pays de Savoie : ces électeurs mélenchonistes n'iront pas voter au second tour

C'était la douche froide pour ceux qui ont porté la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ces jeunes Insoumis que nous avons rencontrés refusent d'aller voter au second tour de la présidentielle, y compris pour faire barrage à Marine Le Pen.

Ils s'appellent Franck, Floriane, Titouan ou Olga. Ils ont entre 20 et 24 ans et deux points communs : ils ont porté la campagne de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle et ils n'iront pas voter le 7 mai prochain.

"Je n'irai pas voter", disent les jeunes militants de la France Insoumise Partager le son sur : Copier

Franck, 20 ans, votait pour la première fois à une élection présidentielle : "On avait confiance en nos concitoyens (...) mais il faut croire que l'on apprend jamais de ses erreurs, on se retrouve avec le ministre de l'économie de François Hollande, on est repartis pour cinq ans".

Au second tour, j'ai un bulletin Mélenchon prêt à mettre dans l'urne. Sinon ce sera l'abstention—Franck, 20 ans

Floriane 23 ans : "Ça me fait peur. Je voudrais travailler dans l'économie sociale et solidaire, je suis engagée dans les luttes féministes et les minorités et je vois que je ne serai pas soutenue dans mes projets par mon futur gouvernement". "Je n'irai pas voter au second tour"

Titouan, 24 ans : "Ce qui est proposé maintenant ne m'intéresse pas (...) Je suis intéressé par l'écologie et le monde associatif et ce n'est pas représenté"

Le dimanche 7 mai, j'irai faire une pétanque—Un jeune soutien de Mélenchon

Un jeune soutien de Mélenchon : "Je n'irai pas voter (...) je ne peux pas cautionner ça, il y a trop de rejet, c'est viscéral. Je ne peux pas voter Macron, c'est comme voter Attali. Je ne peux pas voter Marine car son programme de société ce n'est vraiment pas le mien".

Je voterai blanc pour prouver que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe—Olga, 20 ans

Olga, 20 ans : "Je suis déçue car je pense beaucoup à ma planète et ce qui se passe est grave (...) le fait d'élire des gens qui ne parlent pas de ça, on, court à notre perte".