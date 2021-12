Pays Thionvillois - Val de Fensch : vers la fusion de deux communautés d'agglomération

Un nouvel acteur économique et politique de taille dans le Nord-Est Mosellan : les communautés d'agglomération de Portes de France Thionville et du Val de Fensch réfléchissent à fusionner en une seule et même aire urbaine de 26 communes et 150 à 160.000 habitants.

"Seul, on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup, beaucoup plus loin !", lance Pierre Cuny. Le maire de Thionville n'est pas peu fière de la Maxime, qui résume bien l'ambition du projet : regroupe les communautés d'agglomération de Portes de France Thionville et du Val de Fensch en une seule d'ici 2026. Une "super agglo" de 26 maires, 150 à 160.000 habitants et 42.000 emplois.

Repenser le territoire

Michel Liebgott, président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch et Pierre Cuny, président de la communauté d'agglomération de Portes de France Thionville ont présenté ce mariage ce samedi 11 décembre. Les deux hommes politiques, le premier socialiste, le second de centre-droite, disent avoir mis de côté leur sensibilité respective pour se concentrer sur la géographie de leur territoire, et de ses enjeux. "Des enjeux colossaux, en terme de mobilité, de relations frontalières, de politique de la ville, d'université, de renforcement de l'offre sanitaire, d'attractivité vis-à-vis des médecins...", énumère Pierre Cuny.

On sera plus efficace, plus rapide et nos projets seront d'une autre dimension - Michel Liebgott, président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch.

Les deux communautés d'agglomération sont présentées comme "complémentaires". Celle de Portes de France, "est plutôt tournée sur les services, et Val de Fensch est plutôt vers la production. Utilisons ces deux forces pour avoir un effet exponentiel", se réjouit le maire de Thionville_. _A ses côtés, Michel Liebgott, renchérit : "Cela permettra d'améliorer les questions de mobilité. Avec les syndicats existants, on arrive pas à satisfaire la population, les bus ne sont pas toujours à l'heure, donc c'est la priorité absolue." Les deux présidents s'accordent également sur le tracé de l'A31 bis, de même pour les gares de Thionville et d'Uckange, "on est sur la même perspective."

En finir avec le mille-feuille administratif

La création de cette nouvelle entité permettra aussi de réduire les intermédiaires et d'accélérer les prises de décision. "Cela va simplifier les choses, on se voit fois chaque année quinze, vingt, trente fois... Cela serait beaucoup plus simple de se voir quatre à cinq fois pour prendre des décisions, tous ensemble autour de la table, tous les maires seront là et on sera immédiatement opérationnel", défend Michel Liebgott.

Un gain de temps précieux et un moyen de rendre plus attractif le secteur. Les financements seront facilités, à l'échelle régionale comme internationale avec les fonds européens. "On sera plus efficace, plus rapide et nos projets seront d'une autre dimension", ajoute le maire de Fameck. Les deux présidents assurent que ce projet ne menace pas le pouvoir des communes, au contraire, "la place des maires est parfaitement conservée, avec une conférence des maires, qui va être renforcée puisqu'on sera dans une communauté d'agglomération beaucoup plus puissante", rassure Pierre Cuny.

Projet en réflexion

Rien n'est pour le moment acquis. Il faut maintenant convaincre les élus locaux de se joindre au projet, qui leur sera présenté à la mi-juin 2022. Une étude sera lancée pour peser le pour et le contre auprès des différents maires. Plusieurs réunions publiques sont également envisagées. "Des groupes de travail seront constitués avec de grandes thématiques : le développement économique, le pôle social, le développement universitaire, la mobilité...", décrit le maire de Thionville. Une révision du périmètre sera demandée en préfecture en 2023.

Attendre 2026, permet de respecter le mandat actuel pour laisser les vice-présidents exercer leurs compétences jusqu'au bout. "Cette communauté d'agglomération sera installée avant les élections municipales, et puis après elle vivra d'elle-même", ajoute Pierre Cuny. La ou le président(e) sera désigné(e) à la suite de ce scrutin local. En revanche, ni le nom et ni la localisation du siège de cette nouvelle unité ne sont pour le moment fixé.