Pêche : Emmanuel Macron et Boris Johnson pour "une désescalade" dans les "prochains jours"

En marge du sommet du G20 organisé à Rome ce week-end, Emmanuel Macron et Boris Johnson ont discuté ce dimanche matin de l'épineux dossier des licences britanniques accordées aux pêcheurs français. Le président français et le Premier ministre britannique appellent à "une désescalade".

Suite à une entrevue en marge du sommet du G20 à Rome, Emmanuel Macron et Boris Johnson appellent à "une désescalade" dans les "prochains jours" dans le conflit sur la pêche entre la France et le Royaume-Uni. Cette semaine, Paris avait menacé Londres de mesures de rétorsion si le nombre de licences accordées par les Britanniques aux pêcheurs français restait insuffisant. Des mesures jugées "décevantes" et "disproportionnées" par la Grande-Bretagne.

"Des mesures pratiques" bientôt mises en place

A l'issue d'un entretien de près d'une demi-heure, le président français et le Premier ministre britannique ont décidé ce dimanche de travailler pour que "des mesures pratiques et opérationnelles soient prises le plus vite possible pour éviter une montée de la tension", a expliqué la présidence française après un entretien entre les deux dirigeants. Un point sera fait mardi sur la mise en œuvre ou non des mesures de rétorsion par Paris, a précisé la même source.

Mercredi, Paris a promis, faute d'amélioration, d'interdire dès le 2 novembre aux navires de pêche britanniques de débarquer leur cargaison dans les ports français et de renforcer les contrôles douaniers de camions. Jeudi, Londres avait décidé de convoquer l'ambassadrice de France. La tension était encore montée d'un cran vendredi avec la menace du Royaume-Uni de mettre en œuvre des "contrôles rigoureux" sur les bateaux européens frayant dans ses eaux, si la France met effectivement ses menaces à exécution.

Moins de la moitié des licences accordées

Fin septembre, Jersey avait accordé 95 licences de pêche à des bateaux français, et rejeté 75 demandes. Un coup de massue pour la filière pêche normande et bretonne. L'accord post-Brexit, conclu in extremis fin 2020 entre Londres et Bruxelles, prévoyait que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir.

Dans les zones de pêche encore disputées, la zone des 6-12 milles des côtes britanniques et îles anglo-normandes, Londres et Jersey ont accordé au total un peu plus de 210 licences définitives, alors que Paris en réclame encore 244. Jeudi, le ministre britannique de l'Environnement George Eustice avait affirmé, une nouvelle fois, que des licences de pêche avaient été accordées à 98% des bateaux européens qui en avaient fait la demande.