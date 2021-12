Un récent sondage Elabe place Valérie Pécresse au second tour de la présidentielle. La candidate LR est même donnée victorieuse au deuxième tour face à Emmanuel Macron. À quatre mois de l'élection, Les Républicains en Gironde restent prudents.

Pécresse au second tour de la présidentielle : "rien n'est joué" pour les Républicains en Gironde

"La route est encore longue". Réaction de Thomas Dovichi, secrétaire départemental du parti Les Républicains en Gironde, au récent sondage Elabe pour BFM TV et L'Express. Il donne Valérie Pécresse au second tour de l'élection présidentielle. Ce même sondage voit la candidate LR l'emporter face à Emmanuel Macron au deuxième tour. Une étude à prendre "avec humilité" donc pour Thomas Dovichi, qui y voit tout de même le signe d'une "entrée en campagne réussie" pour Valérie Pécresse.

Le secrétaire départemental LR tire deux autres enseignements de ce sondage. Le premier : "Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont pas une solution pour les Français. Ils ne sont pas en capacité de battre Emmanuel Macron". Éric Zemmour qui "fait partie de l'extrême-droite" et avec qui il est "hors de question" pour les LR de s'allier. Et enfin, cette étude montre, pour Thomas Dovichi, "qu'Emmanuel Macron peut perdre cette élection présidentielle", une première depuis 2017.