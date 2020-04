Pendant le confinement, la ville de Montargis tient un conseil municipal à huis-clos et en format réduit

Il s'est déroulé à huis-clos et avec seulement douze élus présents : un conseil municipal exceptionnel s'est tenu mercredi à l'hôtel de Ville de Montargis, dans le Loiret. De nouveaux adjoints au maire ont été élus et une subvention de 100000 euros votée pour l'action sociale, en plein confinement.

Le maire de Montargis annonce qu'un conseil municipal s’est réuni à huis clos ce mercredi 8 avril, "en format restreint avec douze élus présents", alors que le conseil municipal compte trente-trois élus.

Consignes sanitaires respectées pendant ce conseil exceptionnel

"Le quorum minimum exigé est d'avoir un tiers du conseil municipal, j'ai donc demandé à ce que les trois groupes d'opposition envoient un élu physiquement présent avec un pouvoir, et il y avait neuf membres de la majorité", explique Benoît Digeon, maire (LR). "Chacun s'est installé à distance et a respecté les gestes barrières, il n'y avait pas de public, pas journalistes, c’est tout à fait exceptionnel". Les débats ont été enregistrés, précise l'elu.

Je devais avoir un conseil municipal en ordre de marche"

Pourquoi tenir ce conseil municipal en plein confinement ? "Je devais avoir un conseil municipal en ordre de marche", explique Benoît Digeon, maire sortant de Montargis. En effet, deux nouveaux conseillers municipaux ont été installés suite au décès de Viviane Jehannet, ex première adjointe au maire, et à la démission de Guillaume Grandjean, conseiller municipal qui s'est présenté sur la liste communiste à Chalette-sur-Loing lors des élections de mars 2020. Christine Rochoux et Lydie Kouassi deviennent donc conseillères municipales, indique Benoît Digeon.

De nouveaux adjoints élus

"Nous avons ensuite procédé à l’élection de la nouvelle première Adjointe, Nelly Dury, d’un adjoint aux affaires sociales, Jean-Noël Guillaume, et d'une adjointe aux affaires scolaires, Dominique Paré", explique Benoît Digeon. Il s'agit de postes-clés, surtout en cette période d'épidémie de coronavirus, et "on ne pouvait se permettre d'attendre", estime le maire de Montargis.

Benoît Digeon, maire de Montargis, le 9 mars 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

Il s'agissait aussi, il faut le dire, de démettre de ses fonctions d'adjoint Jean-Paul Fonteneau, qui s'était vu retirer ses délégations il y a quelques semaines après avoir rejoint la liste de Manuel Ribeiro aux municipales à Montargis.

100 000 euros de plus pour le CCAS de Montargis

Lors de cette réunion du conseil municipal de Montargis qui a duré 1h15 mercredi soir, une décision modificative a été approuvée, à l'unanimité, pour verser une subvention supplémentaire de 100 000€ au centre communal d'action sociale de Montargis, très sollicité pendant le confinement. Par ailleurs, le conseil municipal a "voté les taux d’imposition au même niveau que l’année dernière".

Le conseil municipal reste le même tant qu'il n'y a pas eu d'élections municipal

Rappelons que Benoît Digeon reste aux commandes de la ville de Montargis, comme c'est le cas des maires sortants dans toutes les communes de France, en attendant soit le second tour des municipales, soit carrément la mise en place de nouvelles élections municipales. Au premier tour des municipales le 15 mars dernier, Benoît Digeon, candidat à sa réélection, était arrivé en tête, à Montargis.