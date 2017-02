Penelopegate: "Il n'y a pas de plan B" affirme Sébastien Leprêtre

Malgré la tempête qui touche la clan Fillon, Sébastien Leprêtre reste fidèle au candidat de la droite à la présidentielle. Le maire de La Madeleine, à côté de Lille, l'un de ses plus fidèles soutiens de François Fillon en Nord Pas de Calais l'affirme: "Il n'y a pas de plan B".

Invité de France Bleu Nord, Sébastien Leprêtre, le maire Les Républicains de La Madeleine, vice-président du Conseil Régional des Hauts de France affirme qu'il n'y a pas de plan B pour remplacer François Fillon et qu'il faut "garder son sang froid, faire face à ce feuilleton dont on nous sert un nouvel épisode chaque jour".

En finir avec les "dénonciations calomnieuses"

Oui, François Fillon peut se maintenir, estime Sébastien Leprêtre parce que selon lui, il faut attendre que la justice boucle son enquête et fasse toute la lumière "au delà des rumeurs et des dénonciations calomnieuses". Il estime que la justice est tout à fait en mesure de déterminer si Pénélope Fillon a effectivement dûment réalisé le travail pour lequel elle a été rémunérée à hauteur de 830.000 euros bruts selon les révélations du Canard Enchaîné.

"Pas de plan B pour redresser la France"

L'élu avance deux raisons pour justifier le maintien de la candidature de François Fillon et pour affirmer qu'il n'y a pas de plan B: "La première c'est qu'on ne refera pas la primaire qui a été un formidable succès et qui donne à François Fillon une pleine et entière légitimité. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de plan B pour redresser la France. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce qui est prévu pour la France. Le seul plan qui vaille, c'est celui que François Fillon a porté devant les électeurs".

Interrogé sur les montants des rémunérations de Pénélope Fillon mais aussi de deux des enfants du couple, rémunérés au total 84.000 euros bruts, Sébastien Leprêtre reconnaît que la législation doit évoluer concernant l'employabilité et le niveau de rémunération des proches des élus. "Le rapport à l'argent a changé", estime l'élu, "je pense qu'il faudra légiférer plus et mieux".