Pénurie d'assesseurs en Bretagne à une semaine du second tour de la présidentielle !

Dans de nombreuses communes de Bretagne, il manque des assesseurs. La situation inquiète les mairies, à huit jours du second tour de l'élection présidentielle. Elles lancent donc un appel aux volontaires. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales pour participer dans votre bureau de vote.

A chaque élection, c'est le casse-tête. Mais cette année, le problème semble encore plus important. Il manque un grand nombre d'assesseurs dans plusieurs communes. Or, leur présence est indispensable dans les bureaux de vote pour le bon déroulement du scrutin et du dépouillement.

A Brest, il manque par exemple 200 assesseurs. Une liste citoyenne va donc être distribuée. Tout le monde pourra s'inscrire, à condition d'être inscrit sur les listes électorales. Et d'intervenir uniquement dans le bureau de vote où vous êtes inscrits.

On fait un appel général à la population brestoise. J'espère qu'elle va répondre et que les citoyens vont se mobiliser", Alain Masson, en charge des élections à la mairie de Brest

> Si vous êtes intéressés, vous pouvez écrire un mail à elections@mairie-brest.fr ou appeler au 02.98.00.84.57.

Certains soutiens de candidats n'ont pas transmis de noms

Plusieurs mairies regrettent l'attitude des équipes de campagne. Certaines n'ont transmis aucune liste d'assesseurs au premier tour. "L'équipe de Monsieur Macron l'avait fait. Mais d'autres absolument rien. Il a fallu les trouver au dernier moment", se désole Cathy Douai, conseillère municipale à Lanester (Morbihan).

A Brest, la polémique enfle d'ailleurs, puisque selon la municipalité, "le Front National n'a transmis aucun nom d'assesseurs pour le second tour. Le parti laisse ça aux professionnels de la politique. Et "En Marche", on n'a pas eu de réponse. Pourtant, on les a sollicité", affirme Alain Masson.

Le Front National dément formellement par la voix de son représentant dans le Finistère Patrick Le Fur. "A Morlaix, la maire a eu la décence de m'appeler. Je ferai tout en oeuvre pour trouver les assesseurs. A Chateaulin, lors d'une réunion publique ce samedi, ce sera à l'ordre du jour", affirme-t-il.