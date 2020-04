Pénurie de masques : "On n'adapte pas une vérité à la capacité de production" (Gérard Onesta, élu d'Occitanie)

Après avoir expliqué longuement que le port du masque ne servait à rien pour les personnes qui ne sont pas malades, le gouvernement change de cap et laisse entendre qu'il faudra sans doute en porter un systématiquement pour toute sortie, notamment après le confinement.

Gérard Onesta, membre d'Europe Écologie-Les Verts en Occitanie et président du bureau de l'assemblée du Conseil régional d'Occitanie, pousse un coup de gueule ce mardi matin sur France Bleu sur ce changement de discours de la pénurie de masques en France.

"Porter un masque c'est un message de bon sens qui aurait dû être donné depuis très longtemps."

"Le changement de discours, on aurait pu le comprendre si on nous avait dit, voilà, l'État a fait une grave faute en détruisant le stock stratégique, plus d'un milliard de masques qui étaient encore en notre possession il y a encore quelques années, et en fermant ici ou là des usines compétitives qui les fabriquaient. Un mea culpa qui aurait été compris s'il avait été assorti de recommandations pour bricoler au maximum quelque chose pour vous protéger la bouche. Un simple foulard quand vous sortez, c'est mieux que rien, mais aller dire le contraire de l'évidence, qu'il ne fallait pas se couvrir..."

"Rappelez vous, les ministres, les médecins conseillers du gouvernement nous disaient tous le contraire ! Et aujourd'hui, revirement sur l'aile. Pourquoi ? Parce qu'on commence à avoir des masques, on n'adapte pas une vérité à la capacité de production, on dit ce qu'il en est et on prend les gens pour des citoyens responsables !"

À Nice, le maire Christian Estrosi va carrément rendre le port du masque obligatoire. Vous souhaitez ce genre de consignes de méthode radicale dans notre région également?

"C'est pas si radical que ça que de demander aux gens de se couvrir la bouche. C'est quelque chose qui pourrait être compris. Ma maman n'est pas toute jeune. Spontanément, elle avait bricolé quelque chose au début pour sortir. C'était naturel. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est un message de bon sens qui aurait pu être donné il y a très longtemps."

Vous allez plaider pour cela au niveau de la Région ? Le masque obligatoire ?

"La Région n'est pas décisionnaire en la matière, mais la Région croit suffisamment aux masques pour en avoir commandé 10 millions avec ses propres moyens. La Région a comme marge de manœuvre le fait de pouvoir dépenser l'argent qu'on n'utilise pas pour faire le travail habituel. On a beaucoup moins de trains, pas de transport scolaire. Il y a des appels d'offres d'entreprises qui n'ont pas pu être suivis."

"Nous avons réinjecté l'argent économisé pour soutenir les entreprises, mais on ne peut pas se substituer aux carences de l'État."

"On a une petite marge de manœuvre qu'on a aussitôt réinjectée pour soutenir au maximum les entreprises, les associations, commander des masques pour les hôpitaux. On fait le maximum avec nos petits moyens. Mais c'est quand même un problème qui concerne l'État en priorité. Nous faisons notre part du job, mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas se substituer à la carence des pouvoirs publics, qui est grave."

L'autre sujet dont on parle de plus en plus, c'est le traçage numérique pour lutter contre ce Covid-19. On utiliserait les téléphones portables pour savoir avec qui on entre en contact et donc tracer les porteurs du virus. Pour ou contre cette méthode ?

"C'est très difficile car on ne sait jamais où ça commence et ou ça finit. En Espagne, ils prennent des mesures à la chinoise en mettant des applications dans tous les smartphones. Et on sait très bien qu'en Espagne, ça peut servir également pour contrer les fantasme indépendantistes au Pays basque ou en Catalogne. Ça peut être une atteinte aux libertés publiques. On nous dit en France que ce sera sur le mode de la bonne volonté. Chacun fera s'il a envie ou pas, mais ça peut être stigmatisant en disant mais pourquoi vous ne le faites pas, vous avez quelque chose à cacher ?"

"Le traçage des citoyens peut être une autre forme de virus qui peut détruire la démocratie."

"On voit que c'est extrêmement difficile. J'espère que les autorités, notamment de déontologie, seront en première ligne dans ces questions-là. Moi, je n'ai pas de réponse technique. Je ne suis pas technicien. On peut s'aider des nouvelles technologies, mais attention : quand on met le doigt dans ce genre de choses, le traçage des citoyens est un autre type de virus qui peut détruire la démocratie."