Périgord vert : plusieurs militants d'En Marche dans les rangs pour les élections législatives

Les résultats du second tour de l'élection présidentielle 2017 à peine connus, les soutiens et militants d'Emmanuel Macron, en Périgord vert, se mettent en ordre de marche pour les législatives. Reste plus qu'à connaître le nom du candidat choisi.

Ce dimanche 7 mai 2017 au soir, les militants et soutiens d'Emmanuel Macron du Nord Dordogne se sont donné rendez-vous à Brantôme, "une commune centrale du Périgord vert." Commune où les habitants on voté presque comme au niveau national, à 64,97% pour Emmanuel Macron et 35,03% pour Marine Le Pen.

Devant l'Abbaye de Brantôme, les militants d'En Marche "contents" mais pas surpris du résultat #Presidentielle2017 #Dordogne pic.twitter.com/tHSe2lHsnY — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) May 7, 2017

Quatre candidats en Périgord vert

Et alors que leur candidat vient d'être élu Président de la République, les soutiens pensent déjà à la prochaine élection, à savoir les législatives. "Nous sommes ravis, c'est parfait. Maintenant, tout reste à faire", résume Bruno, l'un des candidats.

Ils seraient quatre à avoir envoyé leur candidature au siège d'En Marche! pour potentiellement devenir le candidat du parti dans la troisième circonscription de la Dordogne. "On n'est pas en concurrence, on s'est fédéré ensemble et on travaillera ensemble après l'élection", explique Martial Candel, maire de Saint-Crépin-de-Richemont et candidat sur cette circonscription. La fin du suspense devrait être proche.

Emmanuel Macron doit normalement annoncer les noms de ses candidats aujourd’hui [lundi] ou demain [mardi]

— Martial Candel, maire de Saint-Crépin-de-Richemont

Sur la liste, on retrouve également le nom de Michel Rongiéras, dirigeant d'une société d'assistance aux collectivités. Ce Périgourdin d'Agonac est lui aussi candidat, et peut-être pas le seul : "Il y en a peut-être qu'on ne connaît pas", sourit-il.

Un seul d'entre eux représentera le parti En Marche! dans cette circonscription du Périgord vert. Son nom devrait donc être dévoilé au plus tard dans la semaine par Emmanuel Macron. Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochains.