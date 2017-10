Périgueux : Alain Rousset et l'avenir des ateliers du Toulon " le site a une visibilité sur plusieurs années"

Le président de la région Nouvelle-Aquitaine était l'invité de France Bleu Périgord ce lundi 2 octobre. Il a évoqué l'avenir des ateliers SNCF de Périgueux et de Saintes, renvoyant la SNCF à ses responsabilités.

Trois jours après l'annonce de la suppression de 30 postes aux ateliers SNCF du Toulon à Périgueux et 175 à Saintes, Alain Rousset le président de la région Nouvelle-Aquitaine s'est exprimé sur France Bleu Périgord ce lundi 2 octobre. Il a évoqué l'avenir de ces sites.

"On ne vas pas faire rouler du matériel vétuste si la région n'en a pas besoin." - Alain Rousset

"Le cas est curieux," a confié Alain Rousset. "Voilà 10-15 ans que le conseil régional remplace le matériel pour améliorer les conditions de transport des voyageurs et maintenant on me dit qu'il faut rénover le vieux matériel. Dans le mot service public, il y a avant tout public et pour attirer les usagers il faut du matériel neuf," a-t-il expliqué. Le président de la Nouvelle-Aquitaine a exclu l'idée de faire rouler du matériel vétuste "si la région n'en a pas besoin."

"Il faut mieux réorganiser la maintenance des TER" - Alain Rouset

D'après Alain Rousset, le site de Saintes est aujourd'hui le centre le plus en risque. "Celui de Périgueux a une visibilité sur plusieurs années. Il faut mieux réorganiser la maintenance des TER mais la décision appartient à la SNCF," a conclu le président de région. Des déclarations qui risquent de faire bondir les cheminots de Périgueux qui attendaient un soutien de la Nouvelle-Aquitaine dans ce dossier.