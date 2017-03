Périgueux : Eric Woerth vient défendre la candidature de François Fillon le 29 mars prochain

Eric Woerth, député-maire de Chantilly et ex-ministre du budget, participera à une réunion publique le mercredi 29 mars à la salle de la Filature à Périgueux.

Eric Woerth, député-maire de Chantilly dans l'Oise et ex-ministre, participera le mercredi 29 mars à Périgueux à une réunion publique de soutien à François Fillon, le candidat Les Républicains. Le meeting démarrera à 19h30 à la salle de la Filature.

Eric Woerth est chargé du programme présidentiel du candidat Fillon

On peut dire qu' avec la venue d'Eric Woerth, c'est le véritable lancement de la campagne LR en Dordogne. C'est le premier élu d'envergure à se déplacer en Dordogne. Eric Woerth a été ministre du budget, de la fonction publique et du travail. Il est actuellement conseiller politique de François Fillon.

La Dordogne, un département peu fillonniste

L'élu picard a donc pour mission de "faire oublier" les déboires judiciaires du candidat LR et notamment sa mise en examen pour " détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, escroquerie aggravée et faux et usage de faux". Eric Woerth aura a coeur de détailler le programme de François Fillon dans un département ou les élus LR étaient pour la primaire plus jupéistes que fillonistes.

Certains ont même quitté les rangs des Républicains comme Jean-Jacques De Peretti, le maire de Sarlat. D'autres font campagne du bout des lèvres. Il sera donc intéressant de voir qui viendra au meeting le 29 mars prochain. La réunion devrait être ouverte par le président départemental LR, conseiller départemental et maire de Thenon, Dominique Bousquet, et par Antoine Audi, conseiller régional, maire de Périgueux et président du comité de soutien à François Fillon en Dordogne.