Périgueux : l'ancien maire Michel Moyrand publie son premier recueil de poésies

L'ancien maire de Périgueux, Michel Moyrand, publie son premier recueil de poésies intitulé " le temps d'écrire". Il y distille des pensées sur ce qui le passionne et ce qui l'agace.

Périgueux, France

Sur sa page Facebook, Michel Moyrand, l'ancien maire de Périgueux ( 2008-2014), annonce qu'il publie son premier recueil de poésies. Ce n'est pas une surprise pour ceux qui le suivent sur Facebook : l'ancien élu est très amateur de poésies qu'il fait partager régulièrement sur des sujets qui lui sont chers. À l'image par exemple de ce poème écrit pour soutenir l'équipe de France de rugby contre le Pays de Galles lors de la Coupe du monde.

Quand la France joue le pays de Galles

Avec un ballon ovale

Il faut avec eux pousser

Pour les faire gagner

Et demain jouer la demi-finale

La France a la force et le courage

Même les valeureux Gallois

Ne vont pas nous arrêter là

" J'ai écris ces poésies avec passion sans jamais avoir été pleinement satisfait"

Pour Michel Moyrand, ce passage à l'écriture s'est fait avec naturel et humilité "sans aucune prétentions, j’ai écris ces poésies avec passion sans jamais avoir été pleinement satisfait et en espérant toujours dire mieux et faire mieux. Beaudelaire disait : « Le principe de la poésie est l’aspiration humaine vers une beauté intérieure. »"

Michel Moyrand a annoncé la publication de son recueil sur sa page facebook - Michel Moyrand facebook

Des commentaires sur Périgueux à cinq mois des municipales

Dans ce premier recueil intitulé _Le temps d'écrire,_l'ancien maire évoque ses passions, pour la nature par exemple, il commente également les changements du monde et certains sujets d'actualité. Celui qui a été battu en 2014 par l'actuel maire Antoine Audi, ne peut s'empêcher de s'interroger sur ce qu'est devenue la ville de Périgueux. De là à franchir le pas d'une nouvelle candidature, Michel Moyrand laisse toujours planer le doute.

Le recueil de poésies est publié à compte d'auteur.Michel Moyrand indique qu'il sera bientôt disponible dans certaines librairies de Périgueux.