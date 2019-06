Périgueux : le conseil municipal vote la vente de la dalle du quartier Montaigne

Périgueux, France

C'est voté ! Le maire de Périgueux Antoine Audi a réussi son pari. Faire voter le projet de cession de la dalle située face au palais de justice.

Autrement dit, le futur quartier Montaigne. Un futur village commercial de 21 emplacements sur 6200 mètres carrés dont le coût total est estimé à 18 millions d'euros pour son promoteur.

Le résultat du vote : 20 voix pour, 14 contre et un blanc. La majorité d'Antoine Audi l'a donc suivi. Les voix contre sont celles des 8 conseillers municipaux d'opposition, ainsi que des cinq frondeurs de la majorité (Elisabeth Dartencet et Laurent Rouquié notamment).

Une cession réalisée cela dit à un prix très en deçà des 3.600.000 euros initialement prévus puisque la vente se fera à 2.150.000 euros

Ce vendredi la tension était en tout cas très forte au conseil municipal entre manifestation de commerçants qui demandaient un moratoire sur le projet et conseillers municipaux très divisés sur le sujet.

Rarement la salle du conseil municipal de Périgueux n'avait en effet accueilli autant de monde. Plus de 120 commerçants et habitants étaient venus demander un moratoire sur le projet. Comme cette commerçante du centre ville :

"Ce n'est plus du tout le projet initial. Il y a beaucoup de locaux vides en centre ville, je crois qu'il y a autre chose à faire à huit mois des élections" dit-elle

Un fast food, une enseigne d'équipement de la maison

Alors pour tenter de rassurer Jean Michel Pacaud le prometteur expliqué son projet. Il a confirmé la venue d'un Mac Donald's dans le quartier Montaigne. Ainsi qu'une enseigne alimentaire (a priori tournée vers le bio), d'équipement de la maison et une salle de fitness notamment. Des locaux seront aussi réservés à un grande chaîne de sandwicherie, à une chaîne française de café-bistrot, ainsi qu'à un cabinet médical.

Visiblement cela a suffi à convaincre la majorité. Ce que déplorait Delphine Labails, chef de file de l'opposition de gauche :

"On est déçus que les élus de la majorité ne se soient pas saisis de l'opportunité qui leur était offerte de s'exprimer en leur âme et conscience. Certains disaient en aparté qu'ils étaient contre le projet. Ils n'ont pas fait preuve de courage politique, on, est déçus" dit-elle

Antoine Audi a donc réussi son pari malgré les huées des commerçants à l'issue du vote. "Ce n'est pas une satisfaction personnelle, c'est une satisfaction pour les Périgourdins, les consommateurs vont pouvoir se réjouir de trouver des enseignes nouvelles dans Périgueux" dit le maire

Mais le maire perd quand même dans l'histoire son adjointe à la Culture. Elisabeth Dartencet qui parle du désaccord de trop.

"Je démissionne par solidarité vis à vis des commerçants et par loyauté vis à vis des Périgourdins, puisqu'en 2014 nous nous étions battus contre ce projet Montaigne, et je n'ai pas changé d'avis. C'était le désaccord de trop. J'étais de plus en plus écartée dans mon action pour la culture, cela devenait très difficile et inintéressant" explique l'élue

Les travaux du quartier Montaigne devraient maintenant commencer d'ici la fin de l'année. Ils devraient durer 14 mois.