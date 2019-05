Périgueux : le maire Antoine Audi soutient Gérard Larcher dans sa conquête des Républicains

Antoine Audi, maire de Périgueux et tête de liste de la droite et du centre aux élections régionales en Dordogne

Périgord, France

Les couteaux sont sortis aux Républicains où Gérard Larcher passe a l'offensive deux jours après la débâcle des élections européennes . Le président du Sénat qui prend la tête d'un rassemblement de la droite et du centre sans les Républicains. Lundi soir Laurent Wauquiez, de plus en plus menacé, a convoqué des états généraux a la rentrée pour tout remettre à plat et tenter d'endiguer les appels a sa démission.

"je suis à disposition" - Antoine Audi

Au micro de France Bleu Périgord, Antoine Audi dit avoir "écouté attentivement le Président Larcher" et que son "approche me convient parfaitement". Il a dans la journée de mardi proposé son aide

Antoine Audi le maire de Périgueux Copier

De son coté le patron des Républicains dans le département, Dominique Bousquet refuse "d'opposer les uns aux autres" mais il reconnait cependant que "quelque soit l'origine...il est urgent de rassembler les forces de droite et du centre".