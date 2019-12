Périgueux : le patron du Rassemblement National dans la manifestation contre la réforme des retraites

Le délégué départemental du Rassemblement National,en Dordogne,Frédéric Gojard, annonce ce mercredi qu'il participera à la manifestation contre la réforme des retraites demain à Périgueux. Il accuse le gouvernement de ne plus représenter les Français.

24000 Périgueux, France

Le numéro 1 du Rassemblement National en Dordogne, Frédéric Gojard, défilera donc dans le cortège de la manifestation anti réforme des retraites demain à Périgueux . Le rassemblement partira à 10h du palais de justice. Dans un communiqué ce mercredi, celui qui est aussi tête de liste pour les municipales à Périgueux explique que " la mise en cause de nos retraites par l'instauration d'une retraite à point est le prélude au permis "de vie à point" comme en Chine."

Le délégué départemental en profite pour amener dans le débat d'autres sujets "l'immigration que l'on nous impose au détriment des Français, une politique mondialisée à laquelle les Français n'adhèrent pas et _un dévoiement de notre culture_, de nos racines, et de notre histoire".

Le RN ne partage pas pour autant les idées de la CGT ou de FO

Frédéric Gojard défilera donc, avec quelques adhérents du Rassemblement National, dans une manifestation à l'appel de la CGT, de FO, de l'UNSA et de la CFDT cheminots. Mais pour le patron du RN pas question de se rallier à eux " nous ne soutenons ni la CGT qui a appelé à voter Macron aux élections présidentielles insultant par là même ses propres adhérents ni le syndicat FO qui fait de la politique plutôt que du syndicalisme".

PS, PC et EELV eux aussi dans les manifestations

D'autres partis politiques, le parti socialiste, le parti communiste et Europe Ecologie les Verts ont eux aussi annoncé qu'ils soutenaient la grève et qu'ils participeraient aux manifestations à Périgueux, Bergerac et Sarlat.