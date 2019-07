Périgueux : le tribunal administratif suspend l'arrêté anti-mendicité pris par la ville

Le tribunal administratif de Bordeaux a suspendu ce lundi l'arrêté anti-mendicité de la ville de Périgueux. L'arrêté prévoyait l'interdiction des sollicitations financières dans les rues de la ville entre le 15 mai et le 31 août.

Le tribunal administratif de Bordeaux a donc suspendu ce lundi l'arrêté anti-mendicité pris le 25 avril dernier par le conseil municipal de Périgueux et qui interdisait "les sollicitations financières" dans les rues du 15 mai au 31 août. Cette décision avait aussitôt provoqué une levée de boucliers de la part de plusieurs associations dont la Ligue des Droits de l'Homme et la fondation Abbé Pierre. Les deux associations avaient immédiatement déposé un recours devant le tribunal administratif .

Dans son arrêté, le tribunal estime que la requête des associations est fondée " en raison de l’atteinte excessive portée à la liberté d’aller et venir, à celle d’utiliser le domaine public et à l’exercice de la fraternité et de la solidarité dès lors que les personnes vulnérables sont éloignées du centre-ville de Périgueux."

Mauvaise appréciation au regard du principe de fraternité

Le tribunal estime également _"qu_'il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué car le maire n’a pas le pouvoir de réglementer au sens strict la mendicité qui relève du pouvoir du préfet". Il précise aussi que "la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de fraternité, des libertés à valeur constitutionnelle d’aller et de venir et d’utilisation du domaine public".

Pas de preuve de mendicité agressive à Périgueux

Antoine Audi, le maire Les Républicains de Périgueux, avait basé l'argumentaire de son arrêté sur _"la tranquillité et la salubrité publique"estimant que "les sollicitations financières étaient de nature à entraver la libre circulation des usagers ou de porter atteinte au bon ordre ou à la tranquillité publique". Il affirmait être en possession de mains courantes qui faisaient état de troubles à l'ordre public._ Dans sa décision, le tribunal a estimé que le maire n'avait pas fourni les mains courantes qui sont visées dans l'arrêté. En conséquence, " _l’officier du ministère public a indiqué qu’_aucun délit de mendicité agressive n’a été répertorié à Périgueux et que la mendicité en tant que telle ne crée aucun trouble à l’ordre public."

Le tribunal administratif a donc décidé que _"l’atteinte excessive portée à la liberté d’aller et venir est constitutive d’une situation d’urgence et qu'il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’_ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté. L’exécution de l’arrêté du 25 avril 2019 du maire de la commune de Périgueux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision." En 2014 et 2015 déjà le tribunal administratif de Bordeaux avaient annulé deux arrêtés anti-mendicité pris par la ville de Périgueux.