Périgueux : Péri'meuh n'est pas annulé mais reporté en 2022 assure la maire Delphine Labails

Accusée d'avoir annulé Péri'meuh par l'ex maire de Périgueux Antoine Audi, Delphine Labails affirme ce lundi que la quatrième édition de la fête agricole urbaine est reportée à 2022. "Il ne nous a pas été possible d'organiser cet événement à Périgueux à cause du coronavirus. C'est une manifestation très populaire et il ne nous est pas possible d'accueillir autant de personnes."

Les Nuits gourmandes sont également reportées mais dès l'année prochaine en 2021.

Relancer l'activité économique dans le centre-ville

Interrogé sur les commerces qui ferment un à un à la rue Taillefer à cause notamment du prix des loyers, la mairie devrait devenir propriétaire de certains locaux pour relancer l'activité économique dans le centre-ville : "Le principal outil c'est la société d'économie mixte La foncière qui va nous permettre de racheter des locaux et des baux de manière à pouvoir réimplanter de l'activité économique sur la rue Taillefer et sur tous les espaces de commerces dans la ville et l'agglomération."

Sur le stationnement gratuit la maire, en concertation avec les commerçants et les élus, a l'intention de limiter le nombre de places concernées.

"Je soutiens la politique du département"

Présente à la manifestation pour défendre le projet du contournement à Beynac dimanche matin, déviation enterrée par le Conseil d'Etat en juin dernier, la maire explique qu'elle "soutient la politique du département sur cette action" et estime que la politique environnementale du conseil départemental est très ambitieuse notamment sur la mise en place d'une restauration bio et locale.