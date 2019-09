Périgueux : un collectif citoyen prépare une liste pour les municipales

Un "collectif citoyen" prépare une liste pour les prochaines municipales à Périgueux. Il prévoit plusieurs ateliers participatifs pour élaborer son programme. Le premier aura lieu à la salle du Rio dans le quartier du Toulon à partir de 16 heures le 14 septembre.

Ce collectif citoyen est composé, notamment, d'Hélène Reys, ex candidate insoumise aux législatives à Périgueux et de Marie Moulènes, ex Génération.s. Un collectif qui a donc "le coeur à gauche". Mais qui se veut ouvert à tous.

Comme l'a expliqué Hélène Reys sur France Bleu Périgord ce lundi matin.