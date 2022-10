Périgueux va passer les cantines scolaires en régie municipale et vise le "100% bio, 100% local"

La cantine 100% bio, 100% local à Périgueux ? L'objectif est ambitieux, mais c'est bien ce que vise la maire de la ville Delphine Labails. Elle va mettre au vote ce mercredi 5 octobre lors du conseil municipal le passage de la restauration collective de la ville en régie municipale dès la rentrée prochaine, au 1er septembre 2023. En clair, les 42 agents des cantines scolaires et des portages de repas pour les personnes âgées seront employés par la mairie. Jusqu'ici, la ville payait une entreprise privée pour ce service, par le biais d'une délégation de service public.

A écouter Delphine Labails, ça ne coutera même pas plus cher, puisque l'entreprise privée SOGERES qui avait le marché des cantines se payait plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour ses actionnaires : "Ca va tout changer parce que les repas seront confectionnés à partir de produits de la région, en majorité de Dordogne, et puis c'est repositionné comme un service rendu au public, et non une occasion de faire des bénéfices en bourse pour une entreprise privée".

Une tarification sociale à l'étude

Mais le 100% bio et 100% local ne sera pas opérationnel dès la rentrée 2023, il faudra du temps pour constituer des filières d'approvisionnement capables de fournir 380 000 repas par an. Et plus de bio pour moins cher, l'ancien maire de Périgueux Antoine Audi, aujourd'hui dans l'opposition municipale, attend de voir pour le croire : "Nous nous avions choisi de le confier au privé parce que servir 1800 repas par jour, c'est un métier. Et on préférait pour des raisons de sécurité alimentaire notamment confier cela à des professionnels".

Les agents seront pourtant les mêmes, la mairie va ré-embaucher les 42 agents chargés de confectionner les repas pour la SOGERES. Elle veut surtout mettre en place une "tarification sociale" pour les repas, en fonction des revenus de chaque famille. Il y a déjà des paliers aujourd'hui. Les prix vont de 1,09€ par repas pour les familles les plus modestes, jusqu'à 5,23€ pour celles qui habitent en dehors de Périgueux. Mais Delphine Labails promet que ce sera plus juste, en "évitant les effets de seuil" au passage de chaque palier. Les prix des futurs repas seront décidés au mois de février prochain, pour être communiqués aux familles en amont de la rentrée 2023.