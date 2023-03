Permis financé par le CPF des parents : L'amendement du député de l'Indre Nicolas Forissier ne passe pas

C'est Le cheval de bataille du député LR Nicolas Forissier. Permettre aux parents d'utiliser leur compte personnel de formation pour financer le permis de conduire de leurs enfants. Déjà en novembre dernier, le député LR de la deuxième circonscription de l'Indre déposait une proposition de loi en ce sens. Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à "faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire", l'amendement devait compléter l'article 2, mais a été déclaré irrecevable.

Permis "moins cher, plus simple, plus rapide"

Les députés débattaient lundi 27 mars à l'assemblée, sur la proposition de loi du député Renaissance Sacha Houlié. Objectif selon le député et président de la commission des lois : Rendre le permis "moins cher, plus simple, plus rapide". En créant une plateforme d'aides pour les plus jeunes, en élargissant l'utilisation du CPF a tous les permis de véhicules terrestres et en engageant des agents publics et contractuels pour compléter les effectifs d'inspecteurs du permis de conduire.

Le député Sacha Houlié avait initialement prévu d'intégrer l'idée de Nicolas Forissier dans son texte, mais selon des députés de la majorité, le gouvernement aurait demandé à retirer la disposition. Lors de l'examen du texte, Sacha Houlié assume ne pas avoir retenue cette idée. "nous avons relevé la difficulté que cela représentait en terme de fraudes, que cela affectait le coté personnel du compte, et puis une rupture d'égalité entre les gros comptes personnels et ceux qui ont un compte plus modeste".

"Je ne vais pas m'arrêter la" affirme Nicolas Forissier. "On verra pour la seconde lecture, il y a peut être une autre solution, ce serait de faire une avance au jeune sur son futur compte personnel de formation. L'idée c'est de lui permettre de trouver une solution concrète pour financer son permis de conduire. dans un territoire comme l'indre, avoir une voiture c'est primordial pour avoir une vie social et un travail, il faut continuer à se battre pour ça."

"Une proposition de bon sens"

Si le texte a fait l'unanimité à l'assemblée (La France Insoumise s'est abstenue sur le texte, le qualifiant "d'insipide mais allant dans le bon sens"), l'absence de cet amendement est une petite déception pour certains. "On continuera à se battre pour cela" lance Boris Grabowski, Secrétaire National Mobiliance sécurité routière et gérant d'une autoécole à Châteauroux. "Les jeunes et parents qui sont en difficultés peuvent piocher dans leur compte personnel de formation, il n'y a que des avantages".

Le texte va maintenant continuer son parcours législatif, devant le sénat avant de retourner à l'assemblée national.