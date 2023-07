Perpignan : 67% des habitants satisfaits de Louis Aliot, selon un sondage CSA commandé par la municipalité

Trois ans après l'élection de Louis Aliot (Rassemblement National) à la mairie de Perpignan, 50% des habitants se disent "plutôt satisfaits" de son bilan à mi-mandat et 17% sont même "très satisfaits", selon un sondage réalisé par l'institut CSA* au début du mois de juillet 2023 et commandé directement par la municipalité. Seulement 14% des sondés se disent "pas du tout satisfaits". Des pourcentages de satisfaction qui s'envolent chez les retraités, avec 76% des plus de 65 qui soutiennent l'action du maire.

ⓘ Publicité

Sécurité, santé et revitalisation du centre, au cœur des préoccupations

A la question "Pour quelles raisons êtes-vous satisfait de Louis Aliot en tant que Maire de Perpignan ?", un tiers des personnes évoquent la sécurité. 18% répondent "la propreté de la ville". A l'inverse, 28% de ses opposants disent ne pas aimer "ses idées et son parti le RN". Quant à l'avenir du mandat ? L'accès à la santé, la police et la revitalisation du centre-ville, sont les trois domaines prioritaires selon les Perpignanais interrogés. 81% se disent d'ailleurs plutôt satisfaits de l’ouverture en centre-ville d’une maison de santé pluriprofessionnelle. En revanche, seul 39% valident les actions menées contre l’habitat indigne.

"C'est un premier mandat et nous voulions savoir si les orientations sont validés par la population", explique Louis Aliot, qui dit trouver le résultat "plutôt réconfortant", tout en insistant : "tout reste à faire et à concrétiser". Le maire souligne également que les thématiques nationales comme la santé "inquiètent les gens et s'invitent à notre table alors qu'elles ne sont pas de la compétence municipale".

Un sondage "cher et inutile", dénonce l'opposition

Le sondage, dont la facture s'élève à 33 000€ hors taxe, n'en finit plus d'agacer l'opposition municipale, qui dénonce une dilapidation d'argent public à des fins de communication personnelle. Bruno Nougayrède, chef de file de l'opposition à droite, y voit un outil dont l'unique but est d'"apporter des éléments de satisfécit pour expliquer que les gens sont contents" : "En 2019, juste avant les élections, le parti de Jean-Marc Pujol avait commandé un sondage similaire. Lui aussi était revenu très positif... on connaît la suite".

Dans le détail des chiffres, Bruno Nougayrède voit même des "signes de faiblesse" pour Louis Aliot : "Il n'y a que 17% des Perpignanais qui se disent très satisfaits. C'est moitié moins que les 35% qui ont voté pour Louis Aliot au premier tour des élections municipales".

* méthodologie de l'enquête : sondage réalisé sur un échantillon représentatif de 600 habitants de perpignan âgées de 18 ans et plus. "la représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas sur les critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et de quartier de résidence", précise l'institut CSA.