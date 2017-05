Présidentielle : Perpignan place Emmanuel Macron largement en tête

Dans la ville de Perpignan, Emmanuel Macron frôle les 60% ce dimanche 7 mai. Le futur président obtient 13.000 voix de plus que Marine Le Pen.

Marine Le Pen était arrivée en tête au premier tour avec près de 26% des voix sur Perpignan. Elle est largement distancée au second tour par Emmanuel Macron en obtenant seulement un score de 40,3%. La candidate du Front National recueille 16.806 voix. Si on compare avec une précédente élection c'est 1.000 suffrages de moins qu'aux municipales 2014 avec Louis Aliot pour le Front National.

Emmanuel Macron avec 59,71 % des suffrages recueille 24.911 voies. C'est 100 de plus que François Hollande en 2012 et 5.000 de moins que Nicolas Sarkozy en 2007 qui étaient arrivés en tête à Perpignan. Le candidat d'En Marche a triplé ses voix du premier tour. Il n'était arrivé qu'en troisième position derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Par rapport aux deux élections présidentielles précédentes, la participation (68%) est en recul de dix points dans la préfecture des Pyrénées-Orientales. A signaler aussi, bien évidemment, l'importance des bulletins nuls ou blancs. Pour cette élection 2017, 11% des bulletins ont été nuls ou blancs soit 5.200 au total (contre 3.000 en 2012 et 2.000 en 2007).

Résultats sur Perpignan - Ministère de l'Intérieur

Les partisans célèbrent la victoire à Perpignan

Les partisans d'Emmanuel Macron s'étaient rassemblés dans un établissement de l'avenue Leclerc : le BBC. Ils étaient une centaine à écouter le discours de leur candidat vainqueur devant le musée du Louvre. Pour eux désormais c'est : "en marche vers les législatives".