Perquisition au siège du Front National, un "coup médiatique" selon Vincent Gerard

Le responsable du Front National en Haute-Vienne, Vincent Gérard, était l'invité de France Bleu Limousin ce mardi à 8h20. L'occasion de revenir avec lui sur l'actualité de Marine Le Pen. Les affaires ou encore son voyage au Liban.

Dans nos studios, le responsable Front national en Haute-Vienne, Vincent Gerard, est revenu sur les soupçons qui pèsent sur Marine Le Pen. Notamment celui d'emplois fictifs au dépend du parlement européen. Il ne "pense pas qu'elle soit rattrapée par les affaires." Il y voit plutôt "un coup médiatique a deux mois du premier tour de l'élection présidentielle". A ses yeux, "le terme d'emploi fictif ne semble pas adapté car on reproche a des gens de trop travailler...". Et à Vincent Gérard d'affirmer que sur le terrain, ce n'est pas la préoccupation des électeurs :"on nous parle du programme et des 144 engagements de Marine Le Pen, notamment le retour au franc. Pas de cette "affaire". Programme qui va bientôt être distribué en Haute-Vienne a-t-il annoncé. Quand à la visite de Marine Le Pen au Liban, il estime "naturel" qu'elle y soit invitée. Cela permet de voir qu'elle a bien une stature internationale selon le porte parole frontiste en Haute-Vienne.

