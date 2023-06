Perquisition des domiciles de Richard Flandin et de Jean-Paul Bonicel

Les domiciles de Richard Flandin et de Jean-Paul Bonicel ont été perquisitionnés par la police judiciaire de Montpellier ce jeudi matin. Une information confirmée à France Bleu Gard Lozère par la procureure de Nîmes. L'ancien adjoint à la voirie à la mairie de Nîmes et le promoteur immobilier font l'objet d'une enquête préliminaire depuis le 11 avril dernier. Pour des faits présumés de "favoritisme", "corruption" et "prise illégale d'intérêt" leur sont reprochés dans une affaire immobilière. Les enquêteurs cherchent à savoir si l'élu Richard Flandin a favorisé ou non le promoteur Jean-Paul Bonicel, dans l'attribution de marchés publics.

Une enquête préliminaire en cours

Pour rappel, l'élu et le promoteur ont acheté ensemble une maison en Espagne en 2019. Et deux ans plus tard, l'ancien adjoint à la mairie de Nîmes en est devenu le seul propriétaire. Rachetant ainsi 90 % des parts du bien contre seulement 630 euros. Il pourrait donc y avoir conflits d'intérêts.

D'autant plus que Richard Flandin a aussi manqué à ses obligations de transparence. Il n'a pas déclaré à la mairie de Nîmes son lien avec le promoteur Jean-Paul Bonicel. Ils ont créé ensemble une SCI (Société civile immobilière).

L'enquête préliminaire avait été ouverte après une dénonciation officielle du maire de Nîmes. Richard Flandin a d'ailleurs été récemment démis de ses délégations aux aménagements et à la Voirie.

