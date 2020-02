Personne ne veut être maire de Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle en Corrèze

Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, France

De nombreux maires ont décidé de ne pas se représenter en mars prochain. Et dans de nombreux cas leur succession s'avère plutôt délicate. Les candidats ne sont pas légions. Voire il n'y a personne. Surtout dans les toutes petites communes. C'est la situation que vit Saint-Bonnet-les Tours-de Merle en Corrèze. La commune compte 44 habitants. Il faut 7 élus pour le conseil municipal. L'actuel maire est Jean-Michel Teulière. Mais celui-ci a décidé de ne pas briguer un deuxième mandat.

On doit absolument tout faire" Jean-Michel Teulière

Jean-Michel Teulière précise qu'il a pris grand plaisir a ainsi conduire les destinées de sa commune. Mais que la mission est très compliquée. Il faut surtout avoir une disponibilité 24h/24. "On doit absolument tout faire. souligne-t-il. On n'a personne pour nous aider. Pas d'employé municipal et on a une secrétaire de mairie qui n'est là que trop peu de temps". En clair le maire et ses conseillers municipal sont les hommes et les femmes à tout faire de la commune, de passer la tondeuse à réparer les fuites d'eau. "Il y a aussi une charge mentale importante " ajoute le maire.

Refus d'une commune nouvelle

Jean-Michel Teulière avait pourtant annoncé son intention de ne pas se représenter longtemps à l'avance. Mais personne n'a manifesté son ambition de lui succéder. "C'est trop compliqué" dit tout simplement André Magne, conseiller municipal. Pour l'actuel maire c'est là l'illustration que des très petites communes ont désormais une taille trop critique. C'est pourquoi il avait proposé aux communes voisines de créer une commune nouvelle. Ça n'a pas été possible. "Les maires ne voient pas forcément d'un bon œil le fait de se lancer dans une nouvelle aventure" dit-il. En attendant le sort qui attend Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, sans candidat et donc peut-être sans maire bientôt, c'est la mise sous tutelle de l'Etat. Une extrémité qui cependant pourrait pousser Jean-Michel Teulière à changer d'avis et à monter une liste au second tour.