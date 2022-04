Autour de 1.400 personnes au rassemblement contre l'extrême droite près de Toulouse

Carole Delga,la présidente PS de la région Occitanie, avait lancé cette idée de grand rassemblement contre l'extrême droite ce 21 avril. Rejointe par d'autres élus PS ou PRG de la région, et quelques intellectuels comme, il s'agissait d'un concert d'artistes engagés

Les amis de la gauche toulousaine au Bikini, à Ramonville au sud de Toulouse. On aurait pu résumer ainsi ce grand rassemblement contre l'extrême droite, lancé par Carole Delga sur le plateau de France 3 Occitanie dès le lendemain du premier tour. Ni meeting ni manifestation, il s'agissait en fait d'un grand point presse où ont défilé plusieurs personnalités politiques locales, avant un concert dans la mythique salle prêtée gracieusement par Hervé Sansonetto, le patron historiquement proche de la gauche toulousaine. Avec un mot d'ordre sans ambages pour dimanche prochain, l'appel à voter et à glisser un bulletin pour Emmanuel Macron.

Nous voulions nous inscrire à contre courant de l'atonie générale des consciences. Il y a une fatigue démocratique mais il faut agir, il faut voter. Moi je ne me satisfais pas que la fille de Jean-Marie Le Pen puisse faire 45% des voix dimanche. Nous ne nous résignons pas. - Carole Dega

On a ainsi voir une pléiade d'élus occitans PS ou PRG faisant corps avec la Présidente de région : des parlementaires comme les députés Valérie Rabault, Sylvia Pinel ou Joël Aviragnet; des présidents de départements Georges Méric (Haute-Garonne), Serge Rigal (Lot), Michel Weill (Tarn-et-Garonne) qui a laissé parler aux micros Jean-Michel Baylet, son prédécesseur; le maire de Montpellier Mickaël Delafosse, celui de Gruissan Didier Codorniou qui est aussi vice-président à la Région, Kamel Chibli un autre cadre régional et proche de Carole Delga, ou encore le communiste toulousain Pierre Lacaze.

Il faut mettre un bulletin Emmanuel Macron. La République mérite notre enthousiasme et a besoin d'une incarnation comme ici en Occitanie où entre 2015 et 2021, le vote FN/RN a reculé. - Valérie Rabault, présidente des députés socialistes à l'Assemblée

Avec Carole Delga ici, Magyd Cherfi, Jean-Michel Baylet, Didier Codorniou, Valérie Rabault et Georges Méric. © Radio France - Bénédicte Dupont

Egalement quelques intellectuels comme l'intervention vidéo enregistrée du philosophe Edgar Morin, 100 ans qui a glissé "Je comprends les colères, les fureurs, mais l'indignation doit être au service d'une pensée lucide et d'une stratégie intelligente", ou encore celle d'une députée européenne hongroise opposante à Viktor Orban. Et bien sûr les artistes sur scène, tous connus pour leur engagement politique comme Magyd Cherfi l'ancien chanteur de Zebda désormais en solo et auteur, le chanteur Sanseverino ou encore le Toulousain Jean-Pierre Mader.

Je n'ai plus envie de traiter Marine Le Pen de monstre, c'est improductif. Elle surfe sur la misère, elle a fini par avoir ces gens désespérés qui sont prêts à vendre leur âme pour se sortir de la mouise. - Magyd Cherfi

Plusieurs personnalités du monde du sport ou de la culture avaient aussi enregistré des vidéos diffusées pendant le concert comme le rugbyman Yohan Huget, le boxeur Sofiane Oumiha, les Chevaliers du Fiel ou Cali.

Environ 1.400 personnes étaient là dans le public, en tous cas inscrites à l'évènement.