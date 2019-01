Perspectives 2019 de France Bleu Belfort Montbéliard: Les élections européennes

Belfort, France

- Ces élections européennes auront lieu le 26 mai prochain: il s'agit donc pour les français d'élire leurs représentants au parlement européen est-ce que déjà on peut rappeler ce qu'est le parlement européen et à quoi il sert?

" Le parlement c'est une des institutions centrales de l'Europe, normalement législative, même si le pouvoir est surtout détenu par la commission européenne. Mais c'est important sur le plan politique car c'est une vraie représentation des opinions publiques des différents pays et c'est là que peuvent se débattre et être prises un certain nombre de décisions".

- Justement au niveau de la France, quels sont les enjeux pour les partis?

" _C'est probablement la première fois que les élections européennes depuis leur création, vont avoir une place aussi importante dans le débat politique français. Elle viennent à un moment charnière, une situation de crise que connait le pays, au niveau des enjeux climatiques et au niveau européen lui-même. Ces élections vont avoir deux détentes: sur le plan national cela permettra donc d’évaluer quel est l'état, le rapport de force et la position de l'opinion publique vis à vis de l'Europe, mais aussi des questions internes à la France. Sur le plan européen, cela permettra de voir quels sont les nouveaux équilibres. Comment les nouveaux députés qui seront élus pèseront dans le débat politique européen car on sait que l'on est à un très fort moment de tension_s".

- Vous pensez à l'arrivée de gouvernements eurosceptiques et populistes en Hongrie, Pologne, Autriche, Italie?

_"Oui bien sur. Jusque là une Europe de l'intégration, d'ouverture des frontières et d’intégration économique était portée par le parlement européen. Ce projet va-t-il être remplacé par un autre? Un projet où la question des frontières et de l'intégration économiques va se reposer. Je crois que tout l'enjeu est l_à".