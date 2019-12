Perturbations dans les TER : Xavier Bertrand demande "un tiot geste" à la SNCF en complément du sien

Hauts-de-France, France

Alors qu'une nouvelle grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites a lieu ce mardi, c'est toujours la galère pour les usagers des trains. Entre 1 TER sur 100 le 5 décembre dans les Hauts-de-France, et 3 sur 10 ces derniers jours, il y a du mieux, mais il faut toujours s'organiser.

Vendredi, le secrétaire d'Etat aux transports, Jean-Baptiste Djebbari, interrogé sur France Info, sur un éventuel geste financier pour les usagers, a rappelé que cette décision était de la compétence des régions. Le président du conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, promet un geste : "tout ce que la région aura économisé parce qu'il y a une grève, à l'euro près, sera reversé aux abonnés".

Le gouvernement est spectateur de ce qui se passe ou il a son mot à dire ?

Et le président divers droite de la région de tacler, dans une même déclaration, la SNCF et l'Etat : "le premier responsable, c'est la SNCF. Un tiot geste de la SNCF, ou un gros geste, ce serait bien. Mais c'est qui, au fait, l'actionnaire principal de la SNCF ? C'est le gouvernement ! Il est spectateur de ce qui se passe ou il va avoir son mot à dire ?".

Je souhaite que le travail puisse reprendre le plus rapidement possible

Xavier Bertrand "souhaite que le travail puisse reprendre le plus rapidement possible, et qu'on pense à tous ceux qui galèrent depuis des jours et des jours".