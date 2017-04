Présidentielle : Jean Lassalle "veut promouvoir le moteur de l'amour", pas l'A45 au profit de Vinci

VIDÉO | Jean Bartholin, élu de Saint-Haon-le-Châtel est porte-parole de Jean Lassalle. France Bleu Saint-Étienne Loire donne la parole aux représentants de tous les candidats à la présidentielle tout au long de cette semaine afin de vous permettre de comparer.

Après les représentants de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan mardi, même formule pour les représentants de Jean Lassalle et de Nathalie Arthaud ce mercredi : une question liée à l'actualité, au moins un point du programme en résonance avec la Loire et la Haute-Loire, avant d'aborder l'A45 et de dresser un bilan de la campagne. Jean Bartholin, conseiller départemental de Saint-Haon-le-Châtel est porte-parole de Jean Lassalle en Auvergne Rhône-Alpes était en direct dans France Bleu matin à 7h50.

L'actu, l'attentat "imminent" déjoué

France Bleu Saint-Étienne Loire : Que vous inspire cet attentat présumé déjoué (...), un attentat imminent à quelques jours de la présidentielle, un candidat incité à porter un gilet par balles ?

Jean Bartholin : Ça ne fait que refléter l'État dans lequel se trouvent notre société et le monde. Il y a vraiment une urgence de réhumaniser notre société et que la politique tienne son rang et son rôle. Faire la chasse au terrorisme, c'est extrêmement difficile. Il faut réinvestir sur l'humain pour casser à la racine ces attitudes et ces démarches parce que les gens qui en sont arrivés là, ce sont sans doute des personnes qui n'ont plus de perspectives et qui se laissent complètement entrainer dans des logiques barbares.

Un point du programme qui fait particulièrement écho dans la Loire et la Haute-Loire

FBSEL : Le programme de Jean Lassalle prévoit notamment de "restaurer les dotations de l'État aux communes et départements à hauteur du financement perdu en 2017 soit 1 milliard d'euros. Fin 2015, beaucoup de maires notamment dans le Roannais. Il n'y avait vraiment pas d'économies à trouver ?

Jean Bartholin : On a voulu, et c'est la raison de ma rencontre avec Jean Lassalle, organiser l'évaporation progressive des communes et des départements. Et derrières les communes et les départements, c'est la démocratie de proximité. Je rappelle ce que disait François Hollande, "la commune est une petite république dans la grande".

(...) On peut être plus efficace. Mais je peux vous dire que par rapport aux besoins de notre société, de notre territoire, pour maintenir les services publics, pour organiser de nouveaux services publics, il y a beaucoup à faire. Et par ailleurs il faut compenser le désengagement de l'État. À Saint-Haon-le-Châtel, avec le maire, on essaie de trouver des solutions pour retrouver un équilibre. Des baisses sur des baisses, d'année en année, ça casse !

L' A45, oui ou non ?

FBSEL : Si Jean Lassalle est à l'Élysée, fait-il ou pas cette autoroute ?

Jean Bartholin : En 2006, l'État a privatisé les concessions d'autoroute. Là, Jean Lassalle ne la fait pas. Que l'argent public finance une infrastructure d'aménagement du territoire qui sera concédé à un groupe privé, c'est en contradiction avec ce qu'il prône. Il faut que l'État reprenne la main. Les péages d'autoroute, c'était un moyen pour l'État d'avoir les moyens de créer les infrastructures nécessaires. Et puis, le diable se cache dans les détails : il y a cette clause de déchéance. S'il s'avère que cette autoroute n'est pas rentable, le concessionnaire peut se retirer et demander d'être remboursé, y compris ses actionnaires.

Bilan de campagne

FBSEL : Vous diriez que Jean Lassalle a réussi sa campagne. Il ne vous fait pas un peu peur, des fois, il est tellement imprévisible, pour le moins baroque. Certains ont l'impression qu'il n'a pas trop de filtres ?

Jean Bartholin : Jean Lassalle, ces qualités sont la sincérité et l'authenticité. C'est vrai, ça tient à son histoire personnelle, au contact des réalités, de la vraie vie.

FBSEL : Même quand il regarde un peu trop insistance un décolleté, c'est de la sincérité ?

Jean Bartholin : J'y étais (à Riom, NDLR) alors, je peux vous dire que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est un troubadour. Il aime les gens, il veut promouvoir le moteur de l'amour. C'est la raison pour laquelle il veut rassembler. Et vraiment les Français ont besoin d'être rassemblés. Et notre cohésion sociale a du mal.