Petit-Quevilly : les élus RN désertent le conseil municipal

Il ne sera plus dans la région avant plusieurs mois. C’est comme ça que Nicolas Goury explique son départ. Pour des raisons professionnels et personnels, le chef du groupe du Rassemblement National à Petit-Quevilly assure qu’il n’est plus en mesure de siéger au conseil municipal, sans pour autant en démissionner.

Sans leur chef de fil, les trois autres élus du Rassemblement National ont eux aussi décidé de raccrocher en démissionnant. Le problème, c’est que leurs potentiels remplaçants sont introuvables ou n’ont pas fait savoir si ils voulaient siéger ou non.

« Un manque de respect pour la démocratie »

« C’est un manque de respect pour les électeurs qui ont voté pour eux, un manque de respect pour la démocratie, s’insurge Charlotte Goujon la maire PS de Petit-Quevilly. Se faire élire pour finalement partir chacun leur tour et faire en sorte que il n’y ait plus personne qui représente les électeurs qui ont voté pour eux, c’est pas normal. Dans ces cas là, on ne se présente pas. Aujourd’hui, ils n’ont aucun respect pour les affaires municipales mais j‘espère que les habitants se souviendront que le Front National, il vient, il prend leur voix et après il s’en va. »

De son côté, Nicolas Goury dénonce une gauche sectaire, qui méprise l’opposition. Il décrit aussi des élus du Rassemblement National engagé pour leur ville mais excédés par les attaques à répétition de la majorité.