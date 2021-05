Petites communes mayennaises cherchent assesseurs pour élections prochaines

A un mois des élection régionales et départementales, certaines communes de la Mayenne n'ont pas encore trouvé leurs assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Certaines lancent un appel à la population, comme à Craon et d'autres, ont prévu de faire travailler plus longtemps leurs bénévoles.

Pas facile, pour les communes de la Mayenne, de trouver suffisamment d'assesseurs, pour tenir les bureaux de vote, pour les élections régionales et départementales du 20 et 27 juin prochains. Entre les vacances d'été qui se profilent, les familles qui souhaitent se retrouver après des semaines de confinement, et le double scrutin qui nécessite plus de monde, comme le dit Richard Chamaret, le maire de Méral et président des maires ruraux de la Mayenne "c'est encore plus difficile que d'habitude! On manque toujours de monde, mais là, c'est pire".

Appel à la population

Dans certaines communes, comme à Craon, par exemple, ou à Sacé, on a carrément lancé un appel à la population. Et ça fonctionne plutôt bien. Dans d'autres communes, où le nombre d'assesseurs risque d'être insuffisant, on leur demandera de faire des "heures supplémentaires", de rester une demi-heure, une heure de plus, si besoin.

Le vaccin en prime

C'est peut-être aussi un moyen d'attirer les bénévoles, le fait est que les assesseurs qui le souhaitent pourront être vaccinés contre la Covid, en priorité. Ce n'est, évidemment pas une obligation. En revanche, les distanciations devront être assurées, les bénévoles testés, masqués et les mesures d'hygiène respectées.

Sachez que pour devenir assesseur, il suffit d'être électeur dans votre commune. N'hésitez pas à appeler votre mairie. Vous avez jusqu'au 21 mai pour vous déclarer candidat.