"Peu de chance qu'on revienne aux grandes années de la violence" en Corse, selon Xavier Crettiez

Xavier Crettiez, professeur de sciences politiques, était l'invité de RCFM lors du "Club de la Presse" de ce jeudi 9 décembre (à retrouver en podcast ici).

Alors qu'à Paris, l'exécutif nationaliste et ses soutiens politiques discutent avec l'Etat, en Corse, une question se pose : va-t-on retrouver l'époque des nuits "bleues" ?

Dernièrement, une villa inoccupée, appartenant à un continental, a été ciblée par un plasticage à Cambia. On ignore la date exacte des faits, et celui-ci n'a pas été revendiqué, mais c'est le deuxième attentat ou tentative en 3 mois.

La dernière action avait été revendiqué par les deux courants du FLNC, et avait pour théâtre un complexe immobilier à Ajaccio, sur un terrain de Capu di Fenu.

En septembre, le mouvement clandestin avait refait surface médiatiquement, par une vidéo et un communiqué cinglant, brandissant un retour imminent aux actions violentes et exprimant sa déception envers une partie de la classe politique nationaliste.

Pour ce qui est de la Corse comme pour d'autres endroits où celles-ci se sont exprimées par le passé, Xavier Crettiez donne son sentiment sur ces manifestations -symboliques mais réelles-, et estime qu'il y a "peu de chance qu'on revienne sur les grandes années de la violence (sic). Encore qu'en Irlande du Nord, on voit que tout n'est pas résolu, et qu'il pourrait se passer un certain nombre de choses avec le Brexit, qui pourraient donner envie à certains de reprendre les armes. Au Pays-Basque, il n'y a pas de véritable processus de paix engagé [...] et le gouvernement espagnol reste très ferme sur le sort des prisonniers... En Corse, je pense qu'il est possible de revenir à un mini niveau de violence qui redonne un petit peu d'élan activiste à un certain nombre de nationalistes extrêmement déçus par le nationalisme gestionnaire mis en place par Simeoni" [...].