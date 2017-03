Peu de soutiens du Nord Franche-Comté pour François Fillon à Paris ce dimanche

Alors que François Fillon s'accroche à sa candidature et espère réunir plus de 40 000 personnes à Paris aujourd'hui, ses soutiens du Nord Franche-Comté seront peu nombreux au Trocadéro ce dimanche. Le député maire de Valdoie Michel Zumkeller appelle même à soutenir Alain Juppé.

Malgré les démissions de son trésorier ou de son directeur de campagne, l'annonce de la fin du soutien de l'UDI, François Fillon maintient sa candidature à l'élection présidentielle. Il espère réunir 40 à 45 000 personnes place du Trocadéro à Paris ce dimanche pour le soutenir. Des bus partiront de nombreux lieux en France, mais aucun n'est prévu au départ du Nord Franche-Comté. "On a déjà un meeting à Besançon jeudi prochain, on ne peut pas multiplier les déplacements et puis on préfère rester sur le terrain", expliquent les militants belfortains qui tractent sur les marchés de la Cité du Lion ce week-end.

Peu d'élus de la région à Paris

Dans le Nord Franche-Comté, quelques élus seront tout de même à Paris. C'est le cas de Marie Rochete de Lempdes, adjointe à la culture à la mairie de Belfort et coordinatrice du comité de soutien de François Fillon dans le Territoire de Belfort. "On ne veut rien lâcher, on y croit, il n'a pas été condamné et c'est le seul à pouvoir tenir son programme", explique-t-elle. Une position partagé par d'autres élus ... Mais ils seront pourtant peu nombreux à Paris ce dimanche. Parmi les parlementaires du Nord Franche-Comté seul le député de la troisième circonscription du Doubs Marcel Bonnot sera sur place. Le député-maire de Belfort Damien Meslot "à d'autres manifestations de prévues" à Belfort. Et contrairement à ce qu'affirme le compte twitter officiel de François Fillon, malgré son soutien, le sénateur-maire de Beaucourt Cédric Perrin ne sera pas sur place non plus.

Samedi le compte twitter de François Fillon affirmait que Cédric Perrin serait au Trocadéro dimanche. Le sénateur confirme à France Bleu Belfort Montbéliard qu'il n'y sera pas. © Radio France - Capture d'écran

Le député Michel Zumkeller appelle à parrainer Alain Juppé

Après l'annonce faite sur France Bleu Besançon par le député de Haute-Saône Alain Chrétien de parrainer Alain Juppé, le député maire de Valdoie et secrétaire général de l’UDI Michel Zumkeller appelle lui tous les élus à parrainer l'ancien candidat au primaire. "J'enverrai personnellement mon parrainage à Alain Juppé dès lundi. François Fillon disait en janvier qu'il se retirerait s'il était mis en examen. Aujourd'hui il brique le poste de président de la République et critique la justice, ce n'est pas possible", explique le député. "Ce n'est pas sa personne que je vise, mais comment voulez-vous faire des réformes alors qu'on parle d'énormes sommes d'argent qui circulent. Les Français ne comprendront pas et si nous voulons gagner cette élection il est d'urgent qu'un autre candidat porte le programme de la droite et du centre".

Accueil mitigé pour les militants sur les marchés belfortains

Dans le Territoire de Belfort, si peu de militants feront le déplacement à Paris ce dimanche, on ne reste pas moins inactif. Ce dimanche des tracts de campagne de François Fillon seront distribués sur le marché des Vosges à Belfort. C'était déjà le cas samedi au marché Fréry. L'accueil a été mitigé. "C'est bien ce que vous faites, continuez le combat", glissait hier une électrice de droite devant l'entrée principale. Juste derrière elle, une autre belfortaine jetait un tract de Fillon au sol. "C'est pas très élégant, mais il faut arrêter. Il prône la moral et ne se l'applique même pas."