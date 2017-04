" On peut être en dehors du PS et rester socialiste " le patron du PS du Doubs joue les équilibristes

Pas facile d'être patron socialiste en ces temps d'explosion de la gauche, Nicolas Bodin le patron du PS dans le Doubs doit faire face aux divisions internes et locales, tout en essayant de préserver la cohésion au sein du parti . Exercice de style sur France Bleu Besançon à 19 jours du 1er tour.

Question journaliste : Nicolas Bodin vous aviez voté Valls à la primaire, Valls soutient Macron, qui allez vous soutenir au premier tour ?

réponse de NB : Je soutiendrai Benoit Hamon car il a été désigné démocratiquement par 2 millions de personnes. Je ne change pas ma ligne, je respecte les règles, de ce point de vue je suis en désaccord avec la position de Manuel Valls.

Question : Cela ne vous navre t-il pas de voire Valls renier sa parole et entendre les élus de gauche se traiter de "minable" comme cela a été le cas ces derniers jours ?

réponse de NB : Moi ce qui me navre , c'est que l'on ait pas pu organiser une vraie primaire de toute la gauche de Macron à Mélenchon. On fera les comptes au soir du premier tour avec le risque de voir la gauche éliminée et d'être obligée de faire un choix entre 2 candidats mis en examen Marine Le Pen et Francois Fillon. C'est le signe que notre démocratie est malade.

Question : L'explosion de la gauche va t-elle avoir des conséquences sur la gauche bisontine ?

réponse de NB : Jean Louis Fousseret (qui soutient Macron) a été et reste un homme de gauche, Il applique le programme sur lequel il a été élu en 2014, je n'ai pas de problèmes. On peut être en dehors du PS , et rester un socialiste. Mais c'est sûr qu'il faudra avoir des discussions à ce sujet très rapidement