Phénomène des "tentes" à Toulouse : le maire prend un arrêté anti-bivouac

Toulouse, France

Le maire LR de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a annoncé ce matin lors de sa conférence de presse une mesure-choc pour faire face aux phénomènes des tentes installée en centre-ville et sur les grands boulevards. Les Toulousains et les visiteurs le constatent, il y a de plus en plus de campements sauvages d'une ou deux tentes, installées sur des palettes, en particulier sur les grands boulevards autour de la ville historique. Jean-Luc Moudenc estime aujourd'hui à 26 le nombre de tentes installées illégalement sur la domaine public.

Il annonce donc un arrêté "anti-bivouac". Il sera signé d'ici la fin de la semaine et ne concernera que le centre-ville. Il va permettre aux policiers municipaux de verbaliser les occupants de ces campements de fortune. Et surtout ils pourront alerter la police nationale car pour le maire, sur ce sujet-là comme sur d'autres "C'est à l'État de prendre ses responsabilités". En effet, les policiers municipaux n'ont pas le pouvoir de contrôler l'identité, et surtout pas celui de faire évacuer ces campements. Le maire toulousain précise aussi que le préfet n'a pas suffisamment de moyens en Haute-Garonne. C'est donc aussi pour lui une manière de placer le gouvernement face à ses responsabilités.

Les associations dans la collimateur du maire

Dans la plupart des cas, ce sont des ressortissants albanais, donc pas des ressortissants européens, qui occupent ces tentes. Un phénomène nouveau depuis un an alors que jusque là, on y trouvait essentiellement de Roumains et des Bulgares. Jean-Luc Moudenc dénoncent les réseaux qui les font arriver en France, mais surtout il s'en prend - sans jamais en citer aucune- aux "associations politisées qui organisent cette occupation illicite sur le domaine public".

Des constats d'huissier sont systématiquement demandés par la ville mais avec cet arrêté, la ville de Toulouse compte mettre la pression sur l'État pour agir, et placer ces associations face à leurs responsabilités. Le DAL (Droit Au Logement) est évidemment visé.