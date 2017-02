Philippe Briand renvoyé en correctionnelle avec Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion

14 personnalités, dont Philippe Briand, concernées par le dossier Bygmalion, avec Nicolas Sarkozy, vont être renvoyées devant le tribunal correctionnel pour "financement illégal" de la campagne électorale de 2012.

L'enquète porte sur la dissimulation présumée de plus de 18 millions d'euros, durant la campagne présidentielle de 2012 : un système de fausses factures aurait été mis en place entre l'UMP et l'agence de communication Bygmalion, pour que cet argent ne figure pas dans les comptes de campagne du candidat Sarkozy.

Nicolas Sarkozy n'est pas mis en cause pour avoir eu connaissance de cette fraude aux fausses factures. Mais il est soupçonné d'avoir engagé des dépenses supplémentaires en réclamant de nouveaux meetings, alors qu'il ne pouvait ignorer que son budget allait franchir la ligne rouge. Le candidat avait été destinataire de notes des experts-comptables l'alertant sur ce risque. L'ancien président a toujours contesté un dérapage de ses dépenses.

Philippe Briand était trésorier de cette campagne.

Les juges ont donc estimé que les charges sont suffisantes pour renvoyer le maire de Saint-Cyr-sur-Loire devant le tribunal correctionnel aux côtés de Nicolas Sarkozy

Dans le cadre de la campagne 2012, Philippe Briand était le trésorier, explique son avocat tourangeau Maitre Boualem Bendjador. Il était le payeur, on lui présentait des factures validées par le directeur de la campagne de Nicolas Sarkozy et Philippe Briand en toute bonne foi, signait des chèques. Il n'a jamais négocié avec les prestataires poursuit Maitre Bendjador, il n'a perçu aucun centime et il ne lui ai pas reproché le moindre détournement et le moindre enrichissement personnel.