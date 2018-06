"Nous sommes aujourd'hui dans une situation préoccupante pour Les Républicains". Au lendemain du limogeage de Virginie Calmels par Laurent Wauquiez aux Républicains, ces mots sont ceux de Philippe Gosselin ce lundi 18 juin 2018. Le député saint-lois fait parti de ceux qui avaient dit leur malaise concernant le récent tract baptisé "Pour que la France reste la France". Pour l'élu manchois, Les Républicains doivent se saisir de toutes les questions, y compris celles de l'immigration et de l'identité, mais ils ne doivent pas aller chercher les solutions du Front National. "Il y a des travers dans lesquels il faut éviter de tomber. _C'est une question de crédibilité et d'honneur de la politique"_, estime celui qui souhaite que son parti continue à travailler sur un projet car "pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure d'incarner l'alternance. Si on continue comme cela, on va droit dans le mur".

Pas question de quitter sa famille politique

Aujourd'hui, pour le député, il faut veiller à ne pas envoyer des électeurs, des sympathisants, des élus, chez LREM. "Il faut élargir notre base électorale", poursuit Philippe Gosselin avant de se prononcer sur son cas particulier. "Moi je n'ai pas l'intention de quitter les LR, je n'ai pas l'intention d'aller ailleurs, mais je veux que mon parti soit à l'écoute et n'exclut pas les plus libéraux et humanistes. Ca ne peut pas durer, au risque d'aller dans le mur".