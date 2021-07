Philippe Gouet succède à Nicolas Perruchot comme président du conseil départemental du Loir-et-Cher

Ce jeudi, les conseillers départementaux du Loir-et-Cher, élus dimanche lors du deuxième tour des élections départementales, se sont réunis en session plénière à Blois : ils ont élu Philippe Gouet (64 ans) comme président du Département du Loir-et-Cher. Rappelons que le sortant Nicolas Perruchot, président depuis 2017, ne s'est pas représenté.

Ce dernier, conseiller départemental de Vendôme (UDI), élu depuis 2019, a été réélu dimanche dernier, avec l'étiquette UPLC (Union pour le Loir-et-Cher). Philippe Gouet était soutenu par Nicolas Perruchot, mais aussi par Guillaume Peltier, député LR qui a remporté le canton de Chambord (avec sa binôme Virginie Verneret) jusque-là détenu par la gauche.

Philippe Gouet, kinésithérapeute-ostéopathe de profession, installé à Vendôme, sans autre mandat, a obtenu 16 voix au premier tour, contre 14 pour l'autre candidat à la présidence du Département du Loir-et-Cher, Stéphane Baudu, conseiller départemental (Modem) de Blois 2, soutenu par (une partie de) la gauche. En effet, l'UPLC, groupe de droite et du centre, n'a pas la majorité absolue des élus (14 sur 30) et a donc bénéficié de deux voix supplémentaires, en l'occurrence celles de Tania André et Bruno Harnois, conseillers départementaux de Romorantin (pourtant divers gauche), comme le relatent nos confrères de la Nouvelle-République.