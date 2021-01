Philippe Juvin : "Je me souviens des images de l'hôpital d'Ajaccio, c'était quelque chose de terrible"

Le grand public le connaît bien. C'est un habitué des plateaux télévision où il livre régulièrement son expertise sur la crise liée au coronavirus. Médecin anesthésiste-réanimateur, le professeur Philippe Juvin est également un homme politique, maire Les Républicains de La Garenne-Colombes, ancien député européen. Dans son dernier ouvrage, "Je ne tromperai jamais leur confiance", titre tiré du serment d'Hippocrate", il étrille donc la gestion française de la crise sanitaire.

Un brûlot que Philippe Juvin a écrit en Corse. "Ma grand-mère était Ajaccienne, elle a épousé un Auvergnat, qui a enseigné durant 30 ans au lycée Fesch. Ma famille Onorati est d'Ucciani où je possède une maison". De là, et de Paris, il a suivi avec intérêt l'évolution de la crise sanitaire dans l'Île : "J'ai vu la grande difficulté à tenir du système de santé en corse, on a je crois touché du doigt l'insuffisance de cette organisation, la faiblesse en équipements et en lits (...) Je me souviens des images de l'hôpital d'Ajaccio au plus fort de la crise, c'était quelque chose de terrible".

Mais sa critique, dans son journal de bord, vise tout d'abord la gestion de la crise sanitaire au plan national. "Impréparation historique", "faillite de l'Etat", son jugement est implacable. "Il est évident que la crise a surpris tout le monde, mais quand on compare à la gestion d'autres pays, il y a une surmortalité en France liée au coronavirus". Concernant l'extension du couvre-feu à 18 heures sur l'ensemble du territoire métropolitain, le professeur Juvin, s'il ne remet pas en cause l'efficacité de cette mesure, ne comprend pas son instauration de manière uniforme, sans tenir compte des zones où le virus circule beaucoup et les zones où il circule faiblement. "Par exemple, je ne sais pas si à Ucciani, le virus est suffisamment présent pour justifier cette mesure. La question de la différenciation des zones géographiques, regrette-t-il, n'est malheureusement jamais posée en France, ou trop peu".

Dernier message martelé par Philippe Juvin sur l'antenne de RCFM : "Si l'on veut en sortir, en l'absence de traitement, il faut vacciner, et vite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout. Si on ne le fait pas, on risque de se faire rattraper par les variants...".