Philippe Juvin, médecin et maire LR de la Garenne-Colombes, candidat à la présidentielle

Le chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, Philippe Juvin officialise dans le "Figaro" ce lundi 26 juillet sa candidature à la primaire de la droite, en vue de l'élection présidentielle d'avril 2022. Il est aussi maire Les Républicains de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine.

Philippe Juvin indique, chez nos confrères, vouloir porter la cause des "services publics" lors d'une primaire de la droite.

Défendre la cause des "services publics"

Dans le "Figaro", l'ancien eurodéputé explique son choix : "La crise nous oblige à tout changer. Il faut penser avec des méthodes, des visages et des parcours nouveaux. En tant que médecin, depuis un an et demi de crise sanitaire, j’ai mesuré combien la France est devenue pauvre. [...] La gestion calamiteuse de l’épidémie a été le point d’orgue d’un quinquennat fait d’immaturité, d’autoritarisme et d’amateurisme".