"C'est un livre d'explications et d'alerte, mais pas au vitriol", tempère Philippe Langenieux-Villard au sujet de son ouvrage. Il faut dire qu'en s'arrêtant au titre et à la couverture, on croirait que Le Dangereux parle d'un parrain de la mafia ou d'un méchant de cinéma. Pourtant, le "dangereux " dont il est question c'est Laurent Wauquiez, "un personnage qui mérite analyse et alerte", selon l'auteur, maire d'Allevard. "C'est quelqu'un d'intelligent et travailleur, ce qui en fait quelqu'un de dangereux, car il a fait évoluer ses positions sur beaucoup de sujets", ajoute-t-il. Malgré un style très littéraire, Le Dangereux n'est pas un roman de fiction politique. "J'ai travaillé, enquêté. Je suis allé au Puy-en-Velay, j'ai rencontré un certain nombre de gens", précise son auteur.

Un livre de mise en garde

Est-ce que ce titre alarmant ne serait pas un peu exagéré, un effet de manche marketing ? "Je sais pas si le titre fait vendre", répond Philippe Langenieux-Villard, "je pense vraiment que Laurent Wauquiez est dangereux. Il n'a pas la personnalité souhaitée pour gouverner un jour le pays. Il a trahi les valeur de la droite." Des mots durs de la part du maire d'Allevard, qui n'hésite pas à rapprocher le président des Républicains de l'extrême-droite : "Laurent Wauquiez est en train de développer le programme du Front national en stéréo. Il utilise les frustrations des gens." Le point de rutpure ? Philippe Langenieux-Villard le fixe le jour où Laurent Wauquiez a décidé la baisse de subvention pour la maison des enfants d'Izieux, " Une décision folle et incroyable pour notre territoire", commente-t-il encore aujourd'hui.

Anciens alliés, nouveaux adversaires

Dans son livre, Philippe Langenieux-Villard détaille l'ascension d'un jeune prodige, qu'il a d'abord soutenu avant de s'en détourner. "J'étais sur sa liste, mais la première des lâchetés c'est de se taire", se défend le maire d'Allevard, "on est en équipe mais ça ne veut pas dire que l'on marche en rang par deux". D'ailleurs, Philippe Langenieux-Villard a quitté les Républicains, le jour de l'élection de Laurent Wauquiez à leur tête. "J'étais d'abord vigilant et de la vigilance je suis parti à l'alerte", explique-t-il.

Le dangereux, Philippe Langenieux-Villard éd. Philippe Rey sorti en librairie le 18 décembre 2018