Philippe Langenieux-Villard signe son "mandat d’arrêt"

Allevard, France

« Le monde change et il faut laisser sa place », c’est le constat du maire d’Allevard. Dans son livre, qui parait ce 12 novembre, Philippe Langenieux-Villard revient sur son parcours. Il revient d'abord sur le titre de son ouvrage : « Mandat d’arrêt » : « Dans l’esprit des gens cela signifie une fin de liberté, alors que pour moi c’est le début. » Est-ce à dire que ses années de maire ont été des années de prison ? « Non, assure t il, c'est juste que quand on s’est engagé et qu'on vent ensuite dresser un bilan, on peux enfin le faire en toute liberté. »

Il revient notamment sur le fonctionnement des intercommunalités, qu’il ne juge pas toujours pertinentes. « Dans un système où on essaye de faire croire qu’en étant plus nombreux on est plus fort, en réalité on est moins efficace », estime-t-il. Le maire déplore le manque de proximité de ces nouvelles institutions : « Il n’y a pas de numéro de téléphone, alors que ce que les gens aiment, quand il y a un problème, c’est de pousser la porte et d’avoir un élu qui leur répond. » Il regrette aussi un « consensus mou, qui ne débouche pas forcément sur de bonnes décisions. »

Mandat d’arrêt est aussi un livre hommage, où l’élu délivre les bons mais aussi les mauvais points parmi ses amis et adversaires politiques. Certains seront rhabillés pour l'hiver en lisant ces lignes écrites d'une plume parfois acerbe. C'est aussi ça la liberté retrouvée revendiquée par l'auteur.

Philippe Langenieux-Villard quitte le monde politique alors que son mentor, Alain Carignon (ancien maire de Grenoble, condamné en 1996 à cinq ans de prison), revient sur le devant de la scène pour les municipales de Grenoble en mars prochain. « Sa démarche est absolument admirable. Je trouve formidable sa pugnacité : arriver sans aucun soutien politique c’est un exploit. Je crois aussi fondamentalement qu’il aime Grenoble, et si demain il devient maire, de grands projets verront le jour, comme dans le passé », confie le maire d’Allevard, dont on se demande avec humour, si le titre de son livre ne serait pas une sorte de dédicace. Philippe Langenieux Villard ne répond pas mais promet de lui envoyer le livre prochainement.