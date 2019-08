Philippe Leroy, ancien président du département de la Moselle, est mort

Philippe Leroy, ancien sénateur, maire de Vic-sur-Seille et président du Conseil Départemental de la Moselle, est décédé ce lundi 19 août à l'âge de 79 ans.

Moselle, France

Il était une figure marquante de la politique en Moselle : Philippe Leroy s'est éteint ce lundi matin à l'âge de 79 ans.

Son action reste profondément attachée à celle du Conseil Général de la Moselle (puis Conseil départemental) qu'il présida sous l'étiquette de la droite de 1992 à 2011, soit plus de 18 ans.

Né à Lille en 1940, Philippe Leroy était issu de l'administration des Eaux et Forêts. Entré dans la vie publique en 1971 en tant que conseiller municipal de Vic-sur-Seille, il en était également devenu maire de 1981 à 2001. Il siégea également au Sénat de 2011 à 2017.

Depuis l'annonce de la disparition, de nombreux élus lui rendent hommage, à commencer par son successeur à la tête du département Patrick Weiten.

Homme politique convaincu et engagé, ardent défenseur de la Moselle et de l'Europe, il n'a eu de cesse d’œuvrer en faveur de nos territoires" (Patrick Weiten, président du Conseil Départemental de la Moselle)

Un homme engagé au service de son territoire mosellan" (Jean Rottner, président du Conseil Régional du Grand Est)

Pour le sénateur (LR) de Moselle, François Grosdidier, "tous les Mosellans sont en deuil. Ils se souviendront d’un grand président du Conseil Général animé par une vision de son département et dirigeant avec justesse l’action d’une collectivité puissante". Le président de Metz Métropole et maire de Montigny-les-Metz Jean-Luc Bohl regrette un "visionnaire, ouvert et développeur, un Humaniste. Je perds un Ami."

Son héritage à Vic-sur-Seille

Sur France Bleu Lorraine, le maire de Vic-sur-Seille Jérôme End salue celui qui lui "a mis le pied à l'étrier" lorsqu'il est devenu son assistant parlementaire en 2005. Dans l'héritage laissé par Philippe Leroy, Jérôme End cite volontiers "la contribution au Musée départemental Georges De La Tour, la rénovation de la salle des Carmes, de la Porte des Évêques, la mise en valeur du patrimoine viticole..."