"Philippe Madrelle, c'était la Gironde" : Jean-Luc Gleyze rend hommage à son prédécesseur

"La Gironde est orpheline." C'est ému que Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental de la Gironde, évoque son prédécesseur Philippe Madrelle, décédé ce mardi à l'âge de 82 ans. Il aura dirigé le département pendant 35 ans, jusqu'en 2015. A France Bleu Gironde, Jean-Luc Gleyze confie son émotion personnelle et rend hommage à l'homme politique.

France Bleu Gironde : On imagine votre émotion, car Philippe Madrelle est quelqu'un qui a marqué l'histoire du conseil départemental de la Gironde ?

Il y a d'abord une grande tristesse très personnelle, à l'égard de l'homme, car c'était un grand humaniste, quelqu'un qui avait énormément de coeur, de bienveillance, un souci de justice sociale et territoriale.

La Gironde est orpheline. Philippe Madrelle, c'était la Gironde - Jean-Luc Gleyze.

_Le fait qu'il ne soit plus là nous prive d'_un des mentors de la Gironde, d'un de ses plus ardents défenseurs (...) il a tenu ce dernier combat avec la force qui était la sienne. Malgré tout, la maladie aura eu raison de lui.

Jean-Luc Gleyze : "Je pense à tous ceux qui sont proches de lui et qui l'ont entouré" Copier

France Bleu Gironde: Philippe Madrelle s'est beaucoup battu pour ne pas avoir une métropole de Bordeaux qui domine la ruralité en Gironde...

C'était essayer de trouver un équilibre entre les secteurs ruraux, péri-urbains, la métropole bien sûr (...) en faire des forces complémentaires. Je crois que c'est ce que nous essayons de porter aujourd'hui, dans mon équipe, en héritage. C'était le fondement d'un de ses combats dans ce département.

Je me souviens du regard qu'il m'a lancé ce jour-là. J'ai eu l'impression qu'il me scannait - Jean-Luc Gleyze

L'un des plus précieux souvenirs de Jean-Luc Gleyze avec Philippe Madrelle est la passation de pouvoir au conseil départemental en 2015, un moment "très particulier et très émouvant. (...) nous nous sommes donnés l'accolade dans l'hémicycle." Autre souvenir, "très intime", en 2004 : lorsque le nom de Jean-Luc Gleyze est proposé pour prendre la suite de Marc Lalanne, conseiller général de Captieux, Philippe Madrelle donne son approbation. "Je me souviens du regard qu'il m'a lancé ce jour-là. J'ai eu l'impression qu'il me scannait, qu'il essayait de voir s'il y avait en moi une capacité à prendre cette place-là."