Philippe Mahé quitte la préfecture du Finistère

Il était préfet du Finistère depuis trois ans. Philippe Mahé, 66 ans, est nommé préfet du Var, a appris France Bleu Breizh Izel auprès de la préfecture. Son départ sera effectif dans les prochaines semaines. Alain Espinasse va lui succéder. Directeur de cabinet de la présidente de l’Assemblée nationale depuis un an, il était avant cela préfet de la Haute-Savoie.

Philippe Mahé avait quitté son poste il y a un peu plus d'un an, pour devenir le directeur de cabinet de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, alors tout juste nommée. Un passage express à Paris, puisqu'il n'y était resté que quelques semaines. Philippe Mahé et la ministre s'étaient quittés d'un commun accord et en bons termes. Il était alors ensuite revenu à la pointe bretonne.

Trois ans dans le Finistère

C'est à Carhaix que Philippe Mahé a commencé sa carrière dans la fonction publique territoriale, comme attaché puis secrétaire général de la commune. Il a régulièrement changé d'affectation avant de devenir préfet en 2015, en Meurthe-et-Moselle. Avant d'arriver dans le Finistère, Philippe Mahé, né à Auray dans le Morbihan en 1957, a travaillé auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire pour la mission "Tour de France des solutions".

Il quittera donc le Finistère presque trois ans jour pour jour après sa nomination comme préfet du département au Journal officiel, le 29 juillet 2020.

Un nouveau préfet pour la Bretagne

Par ailleurs, la Bretagne aura fin août un nouveau préfet. Philippe Gustin remplacera cet été Emmanuel Berthier. Philippe Gustin était jusque là directeur de cabinet du ministre des Armées. Il est attendu le 21 août prochain à Rennes.