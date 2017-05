"Gouverner, c'est aussi écouter le peuple", selon Philippe Martinez sur France Bleu Berry

Le patron de la CGT Philippe Martinez est attendu à Vatan jeudi, pour participer à la 14e conférence régionale du syndicat. Sur France Bleu Berry, il appelle ses adhérents à rester mobilisés face aux réformes promises par Emmanuel Macron.

La CGT Centre-Val de Loire organise à partir de ce jeudi et pour deux jours sa 14e conférence régionale, elle aura lieu à Vatan. Le secrétaire général du syndicat, Philippe Martinez, viendra participer aux débats. Sur France Bleu Berry, il a appelé les militants à "rester mobilisés" face aux réformes promises par le nouveau président, Emmanuel Macron. Il conteste en particulier son projet de réformer par ordonnance le code du travail dès cet été, qui donnerait plus de poids aux accords d'entreprise. Or, affirme Philippe Martinez : "On a besoin de règles collectives sinon c'est la généralisation du dumping social".

Une victoire, pas un blanc-seing

Emmanuel Macron, qui vient d'être élu avec 66% des voix, n'a-t-il pas la légitimité nécessaire pour gouverner comme bon lui semble ? A cette question, le syndicaliste répond que "gouverner, c'est aussi écouter le peuple". Lui qui avait appelé à voter contre le FN au second tour de la présidentielle, précise : "On a fait barrage à l'extrême-droite, c'est une bonne chose, mais le président de la République n'a pas de blanc-seing pour faire ce qu'il veut". Parmi les électeurs d'Emmanuel Macron dimanche 7 mai se trouvaient beaucoup d'opposants à la loi travail estime Philippe Martinez.

La lutte contre le FN dans l'ADN de la CGT

Ce combat contre le FN, le secrétaire général de la CGT entend le poursuivre. Il appelle à lui faire à nouveau barrage aux législatives : "cela fait partie des valeurs de base de la CGT, indique Philippe Martinez. L'extrême-droite c'est l'opposition entre les salariés selon leur couleur de peau, leur religion, leur origine. Nous ne voulons pas culpabiliser ses électeurs, mais leur expliquer qu'ils se trompent".

Philippe Martinez sur France Bleu Berry : interview à réécouter ici.