Philippe Moreau LR le maire de Nogent-sur-Vernisson parraine Eric Zemmour dans la course aux signatures

Alors que plusieurs candidats à l'élection présidentielle alertent sur le fait qu'il leur manque encore des parrainages d'élus, le maire LR de Nogent-sur-Vernisson Philippe Moreau explique qu'il apporte sa signature à Eric Zemmour au nom de "l'expression démocratique" et d'une logique "arithmétique"

"Je réponds à l'appel de David Lisnard lancé aux élus, pour apporter leur parrainage" explique Philippe Moreau. Le maire de Nogent-sur-Vernisson fait référence à cet appel du maire LR de Cannes et président de l'association des maires de France qui "par esprit républicain, afin que l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle puisse concourir" a donné sa signature à Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, à l'opposé, donc, de sa famille politique.

Lui, Philippe Moreau, a choisi une autre logique pour guider son choix : "je l'ai fait de façon très arithmétique, car il y a aujourd'hui trois candidats représentant une part importante de l'électorat français qui sont en difficulté pour obtenir ces 500 signtaures : Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Eric Zemmour. J'ai pris celui qui était le plus en difficulté et il s'est avéré qu'il s'agissait d'Eric Zemmour. Ca aurait pu être quelqu'un d'autre".

"La démarche qui me guide c'est la démocratie"

Philippe Moreau est adhérent au parti Les Républicains, et sera candidat aux élections législatives en juin prochain. Il le sera en tant que dissident, car ce n'est pas lui que LR a investi sur la 4ème circonscription pour succéder à Jean-Pierre Door, le député sortant qui ne se représente pas. Le choix du parti de droite s'est porté sur Ariel Lévy, élu à Montargis et conseiller départemental.

Le maire de Nogent-sur-Vernisson assume ce choix de parrainer le candidat d'extrême-droite : "la démarche qui me guide c'est la démocratie, et je l'expliquerai aux nogentais. J'ai toujours respecté la démocratie, et je laisse les français décider. Ce n'est pas un soutien, c'est un parrainage, donc je donne accès à l'expression des nogentais qui votent peut-être pour un de ces candidats. Tout le monde a le droit d'exprimer son vote".