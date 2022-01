Philippe Poutou: "Ce qui compte, c'est de se faire entendre".

Philippe Poutou, candidat du NPA à l'élection présidentielle, tient une réunion publique ce lundi soir à 20h à la halle aux toiles de Rouen. Candidat pour la 3e fois à cette élection il assume le fait de ne pas postuler pour gagner mais pour "se faire entendre. Si on veut que les choses changent, c'est aussi d'arriver à un changement de rapport de force dans la société. Il y en a ras le bol des gens qui disent s'occuper de nous et qui s'en occupent très mal puisqu'ils s'occupent surtout des très riches. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a envie de dire. On est anticapitaliste, on est internationaliste, on est pour l'ouverture des frontières, on est pour des services publics, on est pour une bonne réponse à la crise sanitaire. Il faut qu'on arrive à dire tout ça".

Réécoutez ici l'interview de Philippe Poutou Copier

Philippe Poutou ne croit pas à l'union de la gauche: "Jean-Luc Mélenchon fait partie aussi de ce personnel politique qui a été au gouvernement et n'a pas fait exactement ce qu'on aurait pu penser qu'il aurait dû faire".

Le candidat du NPA reconnaît enfin "galérer" pour obtenir les 500 parrainages nécessaires à une candidature: "On sait que c'est un filtre antidémocratique mais on n'a pas le choix. Ça ne changera pas d'ici les élections. Donc il faut vraiment qu'on y arrive et on est déterminés. C'est aussi un combat politique et d'une certaine manière, c'est déjà un premier tour qu'on gagnerait si on obtenait les 500 parrainages".