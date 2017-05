Philippe Poutou de retour à l'usine Ford de Blanquefort

Philippe Poutou a repris le chemin de son usine Ford à Blanquefort ce mardi matin. L'ex-candidat NPA à la présidentielle a retrouvé ses collègues. Nombreux ont salué son intervention lors du débat télévisé à 11 et sa petite phrase sur "l'immunité ouvrière".

Après six semaines de parenthèse présidentielle l'ouvrier de Ford à Blanquefort a retrouvé ses collègues ce mardi matin. Un retour triomphal pour le candidat NPA qui est également délégué CGT à l'usine. Sa confrontation avec François Fillon et Marine Le Pen lors du débat télévisé le 4 avril dernier restera longtemps gravée dans les mémoires et notamment celles de ses camarades de l'usine.

On est très fier de ce qu'il a fait lors du débat. Il a parlé de nous. C'est ça la vraie vie - un collègue de l'usine

Au delà de son score au 1er tour, 1,09 %, Philippe Poutou se satisfait d'avoir pu porter ce message pendant la campagne.

On a pu faire entendre une voix d'en bas et ça suscite beaucoup de sympathie - Philippe Poutou

Après une matinée à l'atelier Philippe Poutou a enchaîné par une réunion syndicale. Alors finalement, qu'est ce qui est le plus dur ? Mener une campagne présidentielle ou allez bosser à l'usine ? "Je pense que c'est quand même l'usine" nous répond l'intéressé. "D'ailleurs les politiciens repoussent leur départ à la retraite alors que nous, il nous tarde d'y être".

Pour dimanche et le deuxième tour de la présidentielle Philippe Poutou ne donne pas de consigne de vote mais il supplie ses collègues de ne pas voter Marine Le Pen.